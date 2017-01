“Transfer İstiyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Sivasspor’un 1 puan kazandığını ancak kendilerinin sahalarında 2 puan kaybettiğini söyledi.

Sivasspor maçı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, “Önemli bir müsabakaya çıktık. Sivasspor rakibimiz. Müsabakadan evvel demeçlerine baktığınızda ‘araç ara farkla şampiyon olmak istiyoruz’ diyorlardı” dedi.

“2 PUAN KAYBETTİK”

Buz, stada gelen seyircilere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Seyircilerin çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu duruma getirdiğiniz zaman ilk devreyi 17 maçta 31 puanla bitirdik. Bu mücadele, bu sahada gerçekten kolay değil. Ev sahibi takım olma açısından baskı kurmak durumundasınız. Yenmek zorundasınız. O yüzden sahanızın zemininin iyi olması gerekiyor. Özellikle bizim takımımız açısından bakıldığında ayağa pas yapan bir takımız. Ne olursa olsun futbolcu kardeşlerimiz yine bunun üzerine gitti. Bu sahada gol pozisyonları yakaladık. Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal iyiydi. İnanılmaz bir Ali Şaşal vardı. Maalesef golü bulamadık. İkinci devreye baktığımız zaman ben Lenadro’yu 50 kere seyrettim, burada tamamen defansif oynamak zorunda kaldı. İkinci yarı bir iki kontra atak harici Sivasspor yoktu. Onlar açısından 1 puan kazandılar, biz iki puan kaybettik. Ona üzülüyorum. Ama aramızda 2 puan olduğu için buda önemli, kazanmadığın zaman kaybetmeyeceksin.”

“YENİ MALATYASPOR BU YARIŞIN İÇERİSİNDE OLACAK”

Futbolcuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Buz, “Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Sonuçta golü bulamadık. Rakibin kalecisini de tebrik ediyorum. Bizim kalecimizi de tebrik ediyorum. Ama iyi ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta içeride Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağız. O maçla devam etmek istiyoruz. Ama bu yarışın içerisinde şampiyonluğa oynuyoruz, ambiyans çok önemli. İstiyoruz ki stat ful olsun, sahamız güzel olsun, hep birlikte Malatya’mızı oraya taşıyalım. Ben bu inancı taşıyorum. Gerçekten kolay bir süreç olmayacak. Ama bunu hep birlikte göğüsleyeceğiz. Her şeye rağmen Yeni Malatyaspor bu yarışın içerisinde olacak. Hep birlikte mutlu sona ulaşıp, Süper Lige çıkacağız. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“TRANSFER İSTİYORUM”

Buz, transferle ilgili olarak, “İki oyuncu aldık. Transfer istemiyoruz diye bir şey yok. Tabi ki net bir şekilde hoca olarak bunu size söyleyeyim, transfer istedim, istiyorum da. Transfer istiyorum. Santrafor alınacak, sol be alınacak, orta sahaya da adam istiyorum. Bunları yapmak durumundayız. Bu yarışın içerisinde olmak istiyorsak, bunları verdik. İstişare içerisindeyiz. Tabi kolay değil, yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Biz isimleri de verdik. Alabileceğimiz a, b, c şıkkını da verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yeterli diye bir şey yok, öyle bir şey söylenilmiyor. Tabi ki eksiklerimiz var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. 31 Ocak’a kadar transfer dönemimiz var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Bugün Murat Akça sakatlandı. Murat ve Dialiba sakatlandı. İki oyuncumuzu aldık. Amutu’yu da riske etmek istemedim. Gelen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“MBA VE PEREİRA’NIN VERİMLİLİĞİ DÜŞÜYOR”

Tecrübeli teknik adam, sahayla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Bunu açıkça deklare edeyim, Mba ve Pereira gibi futbolcuların bu sahada verimliliği düşüyor. Bu futbolcular, saha iyi olduğu zaman Bolu sahasını gördünüz, verimliliğini alabiliyoruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Her futbolcunun yapısı farklı oluyor.”

SİVAS CEPHESİ..

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarıda oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, “İkinci yarı oyunu yönlendiren, pozisyona giren ve gol kaçıran bir takımdık” dedi.

Bakkal, Sivasspor’un kulüp, camia ve tesis olarak TFF 1. Lige yakışmadığını belirterek, bir an önce Süper Lige çıkmak istediklerini söyledi.

“POZİSYONLARIYLA GÜZEL BİR MAÇ OLDU”

Maç sonu açıklamada bulunan Bakkal, “İki takım içinde kaçan goller var. Kalecilerin iyi oyunu var. İki kalecinin de iyi oynaması, forvetlerin biraz daha becerikli olması gerekiyordu. Bizim açımızdan baktığınız zaman özellikle ilk devre biraz rakibe uzak oynadık. Malatyaspor oyuna biraz iyi başladı. Sonra ikinci devre toparladık. İlk devre böyle oynadık ama net pozisyonlarımız var. İkinci devre oyun üstünlüğü kırmızı karta kadar bizdeydi. Oyunu yönlendiren, pozisyona giren ve gol kaçıran bir takımdık. İki kalecinin kurtardığı toplara bakarak, oyunun bu sonuçla bitmesi normal” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, deplasmanda puan aldıkları için Sivas’a biraz daha huzurlu gideceklerini belirterek, şunları söyledi: “İki takımda yoluna devam ediyor. Bu sahaya rağmen, bu kaygan zemine rağmen güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Pozisyonlarıyla birlikte güzel bir maç oldu.”

“STAT HİÇ YAKIŞMIYOR”

Bakkal, bir gazetecinin ‘maçın İstanbul’da oynanması isteniyordu ama Malatya’da oynandı, zeminle ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Saha iki takımı da etkiledi. Tabi bizim maçın İstanbul’da oynanmasını istememiz Malatya’dan sonra oldu. Malatya isteyecek ki, biz isteyecektik. Bizim tek başımıza istememiz mümkün değil. Onlar istedi bizde kabul ettik. Sonra tekrar dönüldü. Zannederim stadyum bitiyor. Hiç yakışmıyor; kaloriferleri yok, buz gibi, teknik direktör odası yok. Aslında sahada ki futboldan çok bunları konuşmamız gerekiyor. Burası bayağı bir bütçeli, inanılmaz bir şehir olmuş. Malatya, Süper Ligi görmüş. İnşallah bir dahaki gelişimizde iki takımda Süper Lig’de olur” cevabını verdi.

“BİR AN ÖNCE SÜPER LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Sivasspor’un her anlamıyla Süper Ligi hak ettiğini dile getiren Bakkal, şunları söyledi: “Ligin ikinci yarısına herkes güçlendi girdi. Takımlar transferler yaptı. Bizim bir şablonumuz var. Malatya zaten sezon başından buyana yaptıklarıyla ortada. Şehrin dinamikleri hep ayakta. Sezon başından beri gidişatları öyle. İyi bir kadroları var. Biz Sivasspor olarak, kulüp olarak, camia olarak, tesis olarak, şartlar olarak TFF’ye yakışmıyoruz. Bizim inanılmaz bir güçlü yönetimimiz var. Hiçbir borcu yok. İki antrenman saha ısıtmalı, normal saha ısıtmalı. Biz, kendi açımızdan hakikaten bir an önce çıkmak istiyoruz. Ama inşallah gönül ister ki bizle beraber burada olduğumuz için Malatya’da çıksın.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi