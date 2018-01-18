“Transfer Olmasa da Elimizden Geleni Yapacağız”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni transfer olsa da olmasa da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
Antalya’da 15 gündür devam eden devre arası hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan sarı-kırmızılılarda kamp çalışmaları ve transferdeki son durumu değerlendiren Erol Bulut, İHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.
Transferde kadrolarına 3 genç oyuncu dışında yeni isim katamadıklarını hatırlatan Bulut, “Ligin ilk yarısında kimsenin beklemediği bir performans sergiledik. Hedefimiz ligin ikinci yarısında bu performansımızın üzerinde çıkmak. Transferde 3 genç oyuncu dışında kadromuza yeni isim katamadık ne yazık ki. Gönül isterdi ki bir, iki yeni futbolcu kamp çalışmalarımızda yer alsın. Tabi görüştüğümüz isimler var. Bu isimlerden birisi de Hamit Altıntop. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kendisiyle yüz yüze görüştüm. Yeni Malatyaspor’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak eşiyle de konuşmak için 1-2 gün süre istedi. Şuan onu bekliyoruz. Onun dışında yönetimimizin görüştüğü isimler var. Raphael ile anlaşma sağlandı ancak futbolcunun kulübüyle de bir görüşme yapılacak. Yeni transfer olsa da olmasa da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
“Rahman ve Pereira ne yazık ki Osmanlı maçında forma giyemeyecek”
Bulut, Antalya kampın oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Antalya’da 15 günlük bir kamp süreci geçirdik. Bu sürede 3 hazırlık maçı oynadık ve son durumumuza baktık. Tabi aramıza katılan genç oyuncuların da bize uyumu açısından bu maçlar önemliydi. Gerçekten yetenekli gördüğümüz bu futbolcuları uzun vadeli düşünüyoruz. Mevcut oyuncularımız da iyi bir çalışma dönemi buldu. Özellikle Adem Büyük başta olmak üzere, bazı futbolcularımızın bize yeni transfer gibi katkı sunacaklarına inanıyorum. Tabi iki de sakat oyuncumuz oldu. Rahman ve Pereira Osmanlı maçında forma giyemeyecek. İnşallah ikinci yarının ilk maçında Osmanlıspor’u yenip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
iha
Çok yaşa Erol Hoca. Bu azim ve kararlılıkla başarılar elde edeceksin. Bu başarı da sadece sana ve takıma destek veren taraftara ait olacaktır. Sonraki seneye devam edersin inşallah. Yalanlarla yol alan ve çelişkiler içinde çırpınanlar da seneye olmayacaktır. Sezon başında büyük paralarla alınan fiyasko futbolcularını da alır giderler.
Süper lig seviyesinde transfer yapmıyan tek takım malatyaspor oldu.ikinci yarı,ilk yarı gibi olmuyacak.Şimdi tüm takımlar birbirini tanıyor ve eksiklerini giderdiler.Peki biz ne yaptık.Hiç bir şey.Korkarım ilk tokadı,Osmanlıdan yiyeceğiz.O zaman da sonun başlangıcı olacak.
Bu nabza göre şerbet veren malatyaspor taraftarları artık çok komik duruma düşüyorlar..erol hoca gelirken dünyanın lafını söylediler şimdi adamı yere göğe sığdıramıyorlar..başkan a laf söylüyorlar iki maç kazandikmi öve öve bitiremiyorlar..bazı futbolcuları yerden yere vuruyorlar..daha sonra takım kazandimi baş tacı yapıyorlar…ertuğrul hoca gelince harika dediler..gidince en kötü adam oldu.şimdi başkan ünlü futbolcuları alsın yarın takım küme düştümü diyeceklerki başkan paraları çöpe attı..başkan takımı zarara uğrattı diyecekler..yani bunlara ne yapsan yaranamazsin..o yüzden başkana tavsiyem kulüp ün bütçesine göre haraket edin..pahalı ve yarın elinizde kalacak futbolcuyu transfer yaptım diye sakın almayın..fayda göreceğimiz ve uygun fiyattaki oyuncuları alaniliyorsaniz alın.yoksa ilede transfer yapacam diye takıma kötülük yapmayın..bu oyuncularla 22 puan aldiysak ikinci yarida alabiliriz..yeterki futbolcuların alacakları kalmasın..kimseyi memnun etme mecburiyetinde kendinizi hissetmeyin..kulüp menfaatlerini öncelikle düşünün. gerçek malatyaspor taraftarlari biliyorki sizde giderseniz bu takima kimse sahip çıkmaz..3 yilda geldiği yere bi daha çıkmamak üzere geri gider.
Zaten herkes sahtekar bir tek başkanı tutan gerçek Malatyasporlu. Alo başkan; Cengiz’in tavsiyelerine uy. Harfiyen yerine getir. –Başkan: Cengiz kim? –Gerçek Malatyasporlu. –Başkan: Sen kimsin? –Bir dost… 😊😊😊
Yani işin Türkçesi yönetim Erol hocanın sırtına binmiş gidiyor bakalım nereye kadar.
Evet.Buradaki endoğru yorum bu bence.
Allah bu takımın ve yöneticilerinin yar ve yardımcısı olsun,el insaf el insaf ,bu ne biçim taraftarlik, neredeyse takım başarısız olsa düğün dernek yapacaklar… inşallah bu hevesiniz kursaginizda kalacak, niyet hayırlı ise akibette hayırlı olur.Gercek Malatyaspor taraftarına selam olsun…
Bence,en doğru yorumu METİN bey yapmış teşekkürler yönetimde sıkıntı varsa Memet Ali Aydınlar veya ekibi doğru tercih olabilir sanki………….
M.Ali Aydınlar gelllmezzzzz.F.Bahçenin Daima Başkan adayıdır.Daha bunu anlıyamadınızmı.Adam bu yılda f.b nin en büyük sponsoru.Yıllardır başkan adaylığı icin seçimlere katılır.Başkan olmal için müsait zemin arıyor.
Yav arkadaşlar Başkan bilmiyormu üçdört tane futbolcu almayı en pahalısından alır.kulübüde Trabzon gibi beşyüz milyon borca sokar o zaman hepiniz rahat edersiniz.ya biraz sabır bu sene ayakta duralım..herşey seneye inşallah.
Sen bildiğinimi? zannediyorsun.Evet.Başkan transfer etmeyi bilmiyor.Transfer yapan takımlar hep pahalı yada elde kalmış futbolcuları aldılar,bizim başkan bu işi çok iyi bildiği için halen bekliyor öylemi?Bu sene ligde kalacağımıza dair,elinde senetmi var?
Yil.sonunda.superlige.veda.ederiz.transfer.yok
Tek sorum var . Biz 22 puan , 6 galibiyet , 4 beraberliği hangi takım ile aldık . Hakemlerin olumsuz katkılarını unutmayalım . Ben takıma güveniyorum . Erol hocayada . Adil bey ne yapsın elinden gelen bu . Kimsenin sahiplenmediği zamanlarda sahiplendi takımı . Nerden nereye geldi . Acımasız eleştiriler oluyor . Haksızlık yapmayın hemşeriler .
Osmanlı tokadını bekliyorlar..
Yazık gerçekten bu kadar aciz iş bilmez yönetim olamaz hoca senin bu takımında primin sınırsız ama bu yönetim artık bir an önce gitmeli yazık takımda stoper desen yedekte yok ikinci bir sol bek yok bu ligin çok altında bir orta saha ve önliberolar var forvet desen yedeği yok on numara desen o da yok yazık gerçekten ilk yarıdaki gibi bu takımın yanında şans olmazsa işimiz çok zor demesi ikinci kıran kırana geçecek kötü başlarsak bu fikstür bizi yer demesiii
Yeni malatyapor(malatya belediye kimliğinden sıyrılmasi gerekiyor şirketleşip esenlik gibi bir yapiya burunmesi gerekiyor profesyonellik icin başakşehirde şirketlesen bir yapida incelenmesi gerek…kalıci olmak icin bu şart Eski malatyaspor mantiğila yönetilmemesi gerekiyor hatir gönulle, teknik direktör,futbolcu trensferi yapilmamasi gerek)
Şu bi gerçek artık bugün itibari ile Erol hoca da pes etti artık. Verilen hiç bir söz tutulmuyor .malesef yönetici yok .1 veya 2 kişi ile dönmez bu süper lig hedef ve vizyon meselesi olmalı ama yok …
Bu kadar amatörce kulüp yönetilmez bu kadar vurdun duymaz bir yönetim anlayışı olamaz. Tamam son üç yıldaki başarınız Gözardı edilemez ama bu kadar amatörce de kulüp yönetilmez. Kulübe gelir sağlayacak basit hamleleri bile yerine getiremeyecek kadar iş bilmez bir yönetime sahip takım. Kombine satışı yok localar eş dost a peşgeş çekilmiş stat da kantin adına insanların ihtiyaç giderecek yerler yok ( çay, su, ciğer satılan masa üstü tezgahlar hariç) formalar desen ikinci lig kalitesinde bile değil. deplasman tribünü tadilatlarını bitiremediniz çoğu önemli maçta üç bin den fazla seyirciden mahrum oldunuz. Bu kadar kolay işleri beceremeyen bir yönetime kalkıp transfer neden yapamadınız diye söylemlerde bulunmak da abartılı olur
Hocam işin rast gelsin helal olsun.Ne yapacaksın yapacak bişey yok gittiği yere kadar mücadele et kaçarsan bir yere gelemezsin ama bu kadroyla mücadele eder ligi ilk on içinde bitirirsen veya daha yukarıda sen isim yapar büyürsün sen takımının başında ol biz inşallah tribünde..
sayın editör bi zahmet şu yönetiçilere sorundaa ligde tüm takımlarr harıl harıl kombine satıp gelir bulmaya çalışırkenn bizimm yöneticiler uyuyormuu kombine satmadann külübe nasıl gelirr getireceklerrini düşünüyorlar acabaa amatörr ce kulüp idare edilmez transferleri bile ellerine yüzlerine bulaştırdılarrr ulusal basın yönetimle dalga geçer hale geldii
Bazıları Ertuğrul hoca kaçtı diyorlar, bence fazla bile kaldı. Transfer yapacağız, cek,cak ,guk de gitsin. Aldıklarının yarısından fazlası çöp çıksın, futbolcu primlerini zamanında verme,Hiç bir sözüne sahip çıkma, sonra büyük başkan
Sonunda Erol hoca da bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı ya… Bilmem ki sayın başkan ve yönetim üyeleri size ne demek gerekir? Sizin bu transfer politikanız insanı verem eder.
Erol Hocam tam destek bu yönetim bisey yapamaz sen elinden geleni yaparsin…sanki Erol Hoca Malatyali Adil disardan gelmis gibi ..
Çok doğru bir tespit
Vizyonsuz yönetim iş başında yine . Adil gevrek o koltuğa yakışmıyorsun. Tek çare MEHMET ALİ AYDINLAR .
SEN DAHA ÇOK YAKIŞIRSIN İSTERSEN SEN GEÇ O KOLTUĞA HEM VİZYONUNU DA GÖRÜR MİLLET???
Taa ligin en basindan beri yazdim superlig arenasinda vizyon sahibi olmak lazim,tutarli olmak lazim,ayagini yere saglam basmak lazim diye…bu yonetimin tek becerisi günü kurtarmak..bunu iyi yapiyorlar Allah da yardim ediyor..yoksa bu takimin her iki lige yukselmesinde de yurek soğutan bir futbol yoktu sadece rakiplerin ciddi beceriksizliği vardi.inşallah bu yilda bunlardan beceriksiz 3 takim cikar da dusmeyiz..
Belediye başkanımız lütfen müdahale etsin çünkü bu yönetim kimseyi dikkate almıyor yazık takımı düşürecek başka takımımız yok bütün ķonuşmaları çelişkili yazık
Erol hoca malatyasporda kendini göstermek istediğini hepimiz biliyoruz ama kendi otoriteni bu şekilde zayıf göstermemen gerekiyor. 3 ocak kampına transferler yetişşin dedin anlaşılan dinleyen olmadı seni yani gerektiğinde yönetime karşı söylenmesi gereken şeyleri söyleye bilmen lazım.
Adil başkanın her transfer döneminde saçmaladığı aşıkar. Bu taraftara böyle başkan çok bile
Hoca dediğin böyle olur zoru görünce kaçmaz. Ama kaçanları da gördük traktöre bindi sonunda 😁
Adam geldiği günden bugüne transfer şart dedi şimdi ise ne yapsın Ertuğrul hoca gibi bırakıp gitmek yerine elinden gelini yapacağını soylemis.3-4 transfer yapamayan yönetim istifa et artık bırak la bırak daha ne diyelim.Malatya halkı ve gazetecileride artık bişi yapsın Malatyaspor hepimizin takım düşünce başkan düşürdü olmuyor Malatyaspor düşmüş oluyor.