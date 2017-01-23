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Malatya Haber -

Tren Otomobile Çarptı, 1 Ölü 2 Yaralı..

Tren Otomobile Çarptı, 1 Ölü 2 Yaralı..
  • 23.01.2017
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Battalgazi ilçesinde hemzemin geçidinden kontrolsüz olarak geçmekte olan otomobile yük treni çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Battalgazi ilçesinin  Ağılyazı mevkiinde meydan geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ali Alkan yönetimindeki 44 EC 166 plakalı otomobil, hemzemin geçitten kontrolsüz olarak geçmek isterken, Malatya’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan yük treni çarptı. Kazada otomobil bir süre trenin önünde sürüklenirken, makinistin kontrolü kısa sürede sağlayarak treni durdurması sonucunda otomobil, şarampolün kenarında rayların üzende kaldı.

Kazada sürücü Mehmet Ali Alkan ile otomobilde bulunan Senanur ve Atakan Alkan yaralandılar. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralı sürücü kurtarılamadı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ve otomobilin raydan kaldırılmasının ardından yük treni yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

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Yorumlar
  1. TOPSÖĞÜTLÜ dedi ki:
    23 Ocak 2017, 16:46

    Topsöğüt geçidi de aynı konumda yarın burda da böyle bir hadise yaşanmaması için açil olarak buranın beton duvarla kapatılması… TCDD tarafından kapatılan geçit kimler tarafından tekrar açıldığı belli değil kaza geliyorum demez

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