‘Tren Yolu Güvenli Hale Geldi’
- Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır: “Üst geçidimiz Topsöğüt ve Yeşiltepe gibi gelişimi hızlı olan bu bölgemizin bütünlüğünü sağlayacak.”
Malatya Büyükşehir Belediyesi -TCDD iş birliği ile yapılan Alparslan Türkeş Bulvarı Topsöğüt üst geçit yolu büyük oranda tamamlandı. Asfalt çalışmalarının yapıldığı üst geçit bölgede ulaşımı rahatlatırken, bazı yerlere de ulaşımı kısaltacak.
Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üst geçidin altyapısı, yan yolları, stabilizesi, perde duvarı ve asfaltlanması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre düzenlenmesi, aydınlatma direği ve korkulukların montajı ise birkaç gün içinde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalara toplam 3 milyon TL’nin üstünde harcama yapıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır üst geçitte devam eden çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez de katıldı.
Tren yolu güvenli hale geldi
Yeşiltepe ve Topsöğüt bölgesini birbirine bağlayan tren yolunun güvenli hale geldiğini belirten Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, “Üstgeçidimizde şuan Büyükşehir Belediyemiz asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Korkuluklar ve aydınlatma çalışmalarından sonra burası her şeyiyle hazır hale gelecek. Bu eserin Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Demiryollarının geçtiği yerlerde güvenlik riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da birkaç riskli noktanın olduğunu söyledi. Çakır, riskli yerlerde Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından üst geçit yapımına başlandığını belirterek, 3 bölgede üst geçitlerin büyük oranda tamamlandığını söyledi.
TCDD ile ortak çalıştıklarını belirten Başkan Çakır, “Üstgeçidimizin kaba inşaatı TCDD tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada altyapı, yan yollar, stabilize, perde duvar, asfaltlama çalışmaları yaptık. Çevre düzenleme, aydınlatma ve korkuluk montajları da yapılacak. Üst geçidimiz Topsöğüt ve Yeşiltepe gibi gelişimi hızlı olan bu bölgemizin bütünlüğünü sağlayacak. Bir diğer üst geçidimiz ise Kuzey kuşak yolu üzerine yapıldı. O üst geçitte hazır hale geldi. Yakın zamanda oranında asfaltı serilecek. Bir diğer üst geçidimiz ise Babuktu bölgesinde Sanayi sitemizin içinde bu sene orayı da tamamlayacağız. Bu üst geçitler ulaşımı rahatlatıp yolları güvenli hale getirecek. Malatya’mız için hayırlı olsun.” dedi.
Bülten- malatyahaber.com
Bölgelerin birbirleriyle bağlantıları noktasında önemli bir proje. Zaman zaman magduriyetler oldu. Nihayet bitti. Emeği geçen herkese teşekkürler. Daha büyük projeler gerçekleşmesi dileğiyle, hayırlı olsun.
Emeği geçen herkese teşekkürler
Elinize sağlık birde bağlantı yollarının çukurlarını giderip asfaltlansanız müteşekkir oluruz
TÜM HEMZEMİNLERE AYNISININ yaplmasını temenni ederek emeği geçenleri kutluyorum. düşünün ki mutlaka bir gün burda tren faciası olacaktı ama ALLAHIN izniyle artık olmayacak…
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yıllarca çile çektirdiler fakat yine de neticesi güzel olmuş. Hizmet nimettir.
Emegi.gecenlere.tesekkurler.guzel.proje
Sanki orta göbek biraz abartılmışo nasıl göbek geçidin %90 nı göbek ergenekon köprüsü tarafindan gelecek araçlar icin çekici gerekebilir
Biraz geç oldu ama en sonunda bitti..Üzerinden geçmek de nasip oldu..Emeği geçenlerden Allah razı olsun..
Eleştirmekten bıktık valla. Cendere gibi bişey olmuş. Yamuk yumuk. Kullandığınız zaman görürsünüz. Sözde Sivas yolu bağlantısı. Bırakın tırı kamyon dönemez. Ayrica topsogut tarafı bağlantısı z harfi çiziyor. Guya sıfır yol. Görüşürüz.
Buraya niye yorum yazan yok . Hep eleştiri olmaz emekleriine sağlık yapan ve yaptirsnlarin ..