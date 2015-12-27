Trende Esrar Ele Geçti
Malatya’da yolcu treninde yapılan aramada, 11 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Battalgazi ilçesi Ağılyazı köyünde Tatvan-Ankara seferini yapan Van Ekspres yolcu treninde, narkotik köpeginin de katılımıyla gerçekleştirilen arama neticesinde 11 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
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