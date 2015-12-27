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Malatya Haber -

Trende Esrar Ele Geçti

Trende Esrar Ele Geçti
  • 27.12.2015
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Malatya’da yolcu treninde yapılan aramada, 11 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Battalgazi ilçesi Ağılyazı köyünde Tatvan-Ankara seferini yapan Van Ekspres yolcu treninde, narkotik köpeginin de katılımıyla gerçekleştirilen arama neticesinde 11 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

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