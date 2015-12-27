Trenin Çarptığı Şahıs Öldü
Malatya’da trenin çarptığı yaşlı şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi sınırları Beylerderesi mevkiinde meydana geldi. Malatya’dan Adana istikametine giden R.A idaresindeki yük treni, Ahmet Rıza Sürücü (71) isimli yaşlı şahısa çarptı. 112 ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaşlı şahsın kurtarılamadığı bildirildi.
Tren makinistinin gözaltına alındığı ve kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.
FOTO: Arşiv
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