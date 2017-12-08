TRT Müzik’te Malatya Rüzgarı

Battalgazi Belediyesi Fasıl Ekibi, TRT Türk Radyosu ile TRT Müzik’te yayınlanan ‘Yare Söyle’ programına konuk oldu.

Erzurum’da TRT Radyosu’nda gerçekleşen programda yaklaşık 1 saat boyunca Battalgazi Belediyesi fasıl ekibi dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı. Fasıl ekibi daha sonra TRT Müzik’te canlı olarak yayınlanan sunuculuğunu TRT’nin deneyimli THM sanatçısı Nurullah Akçayır’ın yaptığı ‘Yare söyle’ programına katıldı. Malatya’nın kısa bir tanıtımına da yer verilen programda Battalgazi Belediyesi fasıl ekibi, Malatya yöresi türkülerini seslendirdi. Stüdyoda ve ekran başında izleyenlere hoşça vakit geçiren ‘Yare söyle’ programı Malatyalıların beğenisini kazandı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, bu tür programlarla Malatya’nın müzik kültürünü tanıttıklarını belirterek, “Malatya’nın genel tanıtımı için önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. Erzurum TRT bölge Müdürlüğünde görevli radyo ve TV yetkilileri ile Erzurum’da bizleri yalnız bırakmayan hemşehrimiz Mehmet Evin ve Burhanettin Kayapalı’ya da teşekkür ederiz” dedi.

iha