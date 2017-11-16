“TRT Saygın Bir Kurumumuz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 7.Malatya Film Festivali etkinliklerini yerinde takip etmek amacıyla Malatya’ya gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ve Daire Başkanlarını Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında misafir etti.

“FİLM FESTİVALİMİZE DESTEK VEREN TRT’YE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yeşilyurt Belediyesinin de sponsorlar arasında yer aldığını 7.Malatya Film Festivali kapsamında düzenlenen 1. Malatya Film Platformu’na sponsor olan TRT Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ile Daire Başkanlarına bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bilindiği üzere 7 ncisi düzenlenen Malatya Film Festivaline TRT önemli destekler sağlayarak, 1. Malatya Film Platformu’na sponsor oldu. Sinema sektörünün zenginleşmesi ve gelişmesi anlamında tertip edilen böylesine geniş kapsamlı etkinliklere sahip çıkan TRT Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Genel Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanlarımızla Film Festivali başta olmak üzere Malatya’daki sanatsal faaliyetler ile Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırımlar, hizmetler ve sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. TRT, çeşitli kanalları aracılığıyla Türkiye’nin gücünü ve sesini dünyaya aktaran çok önemli ve saygın bir kurumumuzdur. TRT güçlü ve etkili yayınlarıyla Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması yolunda önemli bir görev üstlenmektedir. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere Genel Müdür Yardımcılarına, Daire Başkanlarına, Müdürlere ve diğer personellerine çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

Başkan Polat günün anısına Tuncay Yürekli’ye ‘elif-vav’ tablosu ile kayısı paketi hediye etti.

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