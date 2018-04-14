Trump: “Mükemmel İcra Edilmiş Bir Saldırı”

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye’deki Beşşar Esed rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili mesajında, “Mükemmel icra edilmiş bir saldırı. Görev tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter mesajında, “Dün geceki mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Sonuç daha iyi olamazdı. Görev tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus’un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

NATO’DAN DESTEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini açıkladı.

Brüksel’deki olağanüstü NATO toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Beşşar Esed rejimini Doğu Guta’da kimyasal silah kullanmasından dolayı kınadı.

Stoltenberg, operasyondan önce NATO’nun bütün yolları tükettiğini hatırlatarak, askeri çözüm dışında bir seçenek kalmadığını, uluslararası toplumun güçlü bir cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, NATO karargahındaki toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine yönelik operasyonuna “tam destek verdikleri” bildirildi.

AA