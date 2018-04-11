“Trump Suriye ve Rusya’yı Sorumlu Tutuyor”

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Donald Trump Suriye’deki kimyasal saldırıdan Rusya ve rejimi sorumlu tutuyor” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Suriye’ye olası operasyonla ilgili açıklama yaptı. Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye rejiminin kimyasal saldırısına karşılık olarak herhangi bir hareket planı sunmadığını ifade etti.

Sanders, Trump’ın askeri seçenekler dışında birçok seçeneği olduğunun altını çizerek, tüm seçeneklerin halen masada olduğunu ve Trump’ın seçenekleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Trump’ın kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye’yi sorumlu tuttuğunu ifade eden Sanders, Trump’ın Twitter’daki yorumlarının problem oluşturmadığı yorumunu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis (fotoğraftaki), Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi. Mattis, kimyasal saldırıyla alakalı olarak Esad’ın suçlanmasına ilişkin soruya “Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının merkezi Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Füzeler geliyor” tweetinden sonra “gelecekteki askeri eylemlerle ilgili yorum yapmıyoruz” açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Bakanlığın gelecekteki olası askeri eylemler hakkında yorum yapmadığını, Trupm’ın tweetiyle alakalı soruların Beyaz Saray’a sorulması gerektiğini söyledi. Pahon, “Başkan Trump’ın 8 Nisan’da belirttiği gibi Suriye rejiminin 7 Nisan’da Suriye’nin Duma kentinde masum sivillere karşı düzenlediği kimyasal silah saldırısı korkunçtu ve uluslararası toplumdan derhal bir yanıt talep ediyor” dedi.

Beşar Esad rejimi, başkent Şam’daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından Şam’a operasyon sinyalleri vermişti. Rusya ise ABD’nin Suriye’yi vurması durumunda füzeleri engelleyeceği açıklamasını yapmıştı.

İNGİLTERE HAREKATA HAZIR

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Meclis’e sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıkladı. May, Suriye’deki rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasını “insani felaket” olarak nitelendirmişti.

iha- AA