Trump Suriye’ye Saldırı Emri Verdi

Suriye’nin Doğu Guta kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre içinde ABD’nin Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına ilişkin Suriye’nin vurulması emrini verdiğini açıkladı. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Duma’daki kimyasal saldırı sonrası Suriye’ye yönelik başlatığı operasyona Rusya’dan ilk açıklama geldi. Rusya’dan “ABD uluslararası normları ihlal etti” açıklamasında bulunuldu.

Trump yaptığı açıklamada İngiltere ve Fransa ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda Suriye kimyasal silah kullanımını durdurana kadar müdahalede bulunacaklarını söyledi. Ayrıca Suriye’ye destek veren Rusya ve İran’a da uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere’nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

Trump sözlerini “Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD’yi korusun.” diyerek bitirdi.

Reuters Şam’ın doğusundan birçok patlama sesi geldiğini duyurdu. Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi. Saldırıda Tomahawk füzeleri kullanıldığı aktarıldı.

Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam’da bazı merkezleri kapsıyor.

Şam’da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamda “Britanya silahlı kuvvetlerine Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltmak için saldırı emri verdim” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, “Orduya ABD ve İngiltere’ye katılma kararı verdim” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, “ABD Suriye’ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir” açıklamasında bulundu.

Şerin, “ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler’dir. Bu, ikinci Belgrad’dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır” dedi.

AA- iha- cumhuriyet.com.tr- sabah.com.tr- hurriyet.com.tr