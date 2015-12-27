TSD’den Ankara Tepkisi

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, ÖSYM’nin engellilerin kullandıkları cihazlarla sınava girmelerine izin vermesini olumlu karşılarken, sınav yerinin Ankara olması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Koyun, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“2015 ÖSYS Sınav kitapçığı ile bir daha sarsıldık.

ÖSYM yayımladığı sınav kitapçığında, engellilerin günlük yaşamlarında kullandıkları cihazlarla sınava girmelerine nihayet izin verdi. Bu gecikmiş düzenleme oldukça sevindirici. Ancak, engellilerin günlük yaşamlarında kullandıkları cihazlar tehlike olarak algılanmış ve ENGELLİLERİN ANKARADA SINAVA GİRMELERİ YÖNÜNDE BİR KARAR ALINMIŞTIR.

Ülkemizin yaşam alanının her yerinde ve her kesiminde, özellikle de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkililerinin engelli yurttaşlarımıza ne yazık ki bakışı yanlıştır. Bu yanlış tutumlarla engelli ve ailelerinin haklı talep ve istekleri reddedilmekte veya yapılan uygulamalarla yeni engeller çıkarılmaktadır.

İşte yine ÖSYM Başkanlığı engellinin günlük yaşamında kullandığı cihazlarla sınava girme talebini, sınav güvenliğini ileri sürerek “SAĞLIK/ENGEL DURUMU NEDENİ İLE ÖZEL BİR ALET, ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLA SINAVA GİRECEK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR” başlığı ile belirlediği kurallar ile engellilerin önemli bir bölümünün Ankara da sınava girmesini kararlaştırmıştır. Gerekçe ise, engellilerin kullandığı protez, ortez, sandalye, kulaklık, gözlük vb. nin sınav güvenliğini tehlikeye atmasıdır. Bu gerekçe, Dünyanın 17. Büyük ekonomisi olduğumuz 21. Yüzyılda traji komiktir. Engelli öğrencilerin sadece Ankara’da ÖSYM tarafından hazırlanmış olan ‘Her türlü kablolu/kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacakları bu tür cihazları kullanan adaylardan Ankara’da girmek istemeyenler diğer tüm adayların sınava alındığı binalarda ilgili alet, araç-gereç ve cihazı kullanma izni verilmeden sınava alınacaktır.’ demektedir.

Görüldüğü gibi sınav güvenliği bahane edilerek sadece Ankara’da sınava girme şartı getirilmiştir. Bu uygulamanın engelli öğrenci ve aileleri için sayılamayacak zahmet ve külfet olduğu ortadadır. Hatta büyük emeklerle yetişen engelli öğrencilerin eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açacaktır. Engelli öğrencilerin her tür ayrımcılıkla karşılaştığı, eğitim sürecine katılma hakkını elinden alacak olan bu uygulamadan vazgeçilmesini, engelli öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlara kullandığı kendi özel teçhizatıyla tercih ettiği ilde sınava girebilecek şekilde, engelli öğrencilerimizin lehine son başvuru günü olan bugün biran önce düzeltilmesini talep ediyoruz.”