TSE İle Asansör Protokolu

Yeşilyurt Belediyesi, mücavir alanı içinde yer alan insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda TSE ile işbirliği protokolü imzaladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile TSE Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanı Topel Gül tarafından imzalanan protokol ile asansör kontrolleri ve denetimlerinin A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından yapılması ve Belediye tarafından denetlenmesi sağlanacak.

İmzalanan protokole ilişkin, Yeşilyurt Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 5 Kasım 2011 Tarih ve 28106 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği”ne göre, asansörlerin periyodik kontrollerini, A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları’nın yapması zorunluluğu getirildi. Yönetmelik gereğince asansörlerin yılda en az bir kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından kontrollerinin yapılması ve yapılan muayene sonucunun bir rapora bağlanması gerekiyor. Bina Yöneticileri, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla, gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için, asansörlerinin yılda en az bir kez kontrolünü yaptırmaktan sorumlu tutuluyor. Aynı yönetmelikte belediyeler, sınırları içindeki her asansörün kontrol edilmesini sağlamak ve denetlemekle sorumlu kılınıyor.

Yapılacak kontroller neticesinde;

Uygunluğu (kullanılabilir olduğu) tespit edilen asansörlere yeşil etiket,

Uygunsuzluk (tamamen kullanılamaz durumda olduğu) tespit edilen asansörlere kırmızı etiket,

Uygunsuzluğun giderildiği (bakımdan geçtikten sonra) tespit edilen asansörlere sarı etiket yapıştırılacak.

Periyodik kontroller dışındaki asansör bakımlarının TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalara yaptırılması, Bakım Sözleşmelerinin zamanında yapılması, titizlikle uyulması ve uygulatılması da, asansörlerin daha güvenilir olması ve istenmeyen olaylara meydan verilmemesi bakımından önem arz ediyor.”