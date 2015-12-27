TSK Tarihinde Bir İlk…

TSK’ya tarihinde ilk kez özel danışman geliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda sivil danışman alabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez, Genelkurmay Başkanının da sivil danışmanları olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 10 sivil danışman çalıştırabilecek. 4 ile 6 bin 500 lira arasında maaş ödenecek olan danışmanların, terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda uzman kişilerden seçilmesi bekleniyor.



TBMM’ye sunulan askerlikle ilgili kanun tasarısındaki bir maddeye göre, Genelkurmay Başkanı, TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmadan ve yasalardaki sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın, 10 danışman çalıştırılabilecek. Bu danışmanların çalışma süreleri, Genelkurmay Başkanının görevi bittince, sona erecek.



Bu kişilere 60 bin ile 100 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, aylık ücret ödenecek. Miktar, bugün için, 4 bin ila 6 bin 500 lira arasında değişiyor. Ücret, danışmanın tam gün ya da kısmi biçimde çalıştırılmasına göre saptanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliği olan kurumlarda çalışanlar da Genelkurmay Başkanlığınca geçici olarak görevlendirilebilecek. (Gazeteport)

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