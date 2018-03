“TSK ve ÖSO Bizi Kurtaracak”

Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da barındırılan Suriyeli Öğretmen Mevlüt Mustafa, terör örgütü PYD/PKK’nın özellikle çocukları zorla örgüte dahil etmeye çalıştığını ve askeri eğitimler verdiğini belirtti. Mustafa, hem PYD/PKK’dan hem de Esed rejiminin zulmünden kurtulmak istediklerini söyledi.

Suriye’nin Humus kentinden 4 yıl önce kaçarak ailesiyle Türkiye’ye sığınan ve Malatya’daki Beydağı Konaklama Tesisi’nde misafir edilen öğretmen Mevlüt Mustafa, yaşadığı acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Mesleğini konteyner kentte de sürdüren Mustafa, daha önce görev yaptığı Afrin’de yaşadığı ve tanık olduğu terör örgütü PYD/PKK’nın zulmünü AA muhabirine anlattı.

Mustafa, iki yıl Afrin’de bir okulda sınıf öğretmenliği yaptığını aktararak, terör örgütlerinin Suriye’de insanlara büyük zarar verdiğini söyledi.

Mustafa, görev yaptığı dönemde Afrin’de PYD/PKK’nın çok etkiliği olduğunu belirterek, kentin her yerinde örgütün hakimiyetinin bulunduğunu ifade etti.

– “Afrin’de örgüte katılanlara askeri eğitim veriliyor”

“Afrin’in her tarafına yayılmış bir terör örgütü var” ifadesini kullanan Mustafa, şöyle devam etti:

“PYD/PKK Afrin’de örgüte katılanlara veya zorla dahil edilenlere askeri eğitim de veriyor. Gözümle gördüm, PYD/PKK zor kullanıp çocukları terör örgütüne katmaya çalışıyor. Araplar Esed rejiminin zulmünden, Kürt halkı da PYD/PKK ve YPG’den şikayet ediyor. Oradaki insanlar terör örgütünün zulmü altında yaşamlarını sürdürüyor. Silahla insanlara baskı yaptıkları için halk hiçbir şey diyemiyor.”

Mustafa, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin kentte yaptığı düğünlere bile herkesin katılmasının zorunlu olduğunu, katılmayanlara baskı yapılarak huzurlarının bozulduğunu kaydetti.

– “Terörün bitmesini onların yenilmesini istiyoruz”

Mustafa, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Tüm kalbimizle, oradaki terörün temizlenmesinden, memleketimize, evimize dönmekten yanayız. İnşallah bir an önce bu olacak. Buradaki insanlar terör örgütlerinin karşısında. Şu an bir şey yapamıyor ama orası temizlenirse biz de elimizden geleni yapamaya çalışırız. Şu an hem Esed rejimi hem de PYD/PKK tarafından baskı altındayız. Bir an önce terörün bitmesini, onların yenilmesini istiyoruz. Allah’tan dileğimiz hem PYD/PKK’dan hem de Esed rejiminin zulmünden kurtulmak. TSK olsun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olsun inşallah bir an önce noktayı koyacak, bizi zulümden kurtaracaklar.”

Mustafa, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Ne kadar söylesek, şükretsek de az. Ne kadar uğraşsak da bir dirhem bile bu yardımların karşılığını veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK’nın yanlış ve yalan paylaşımlarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

AA