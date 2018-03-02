TSO Seçimi 1 Nisan’da
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılacağı açıklandı.
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Seçim Kurulu’ndan seçim tarihinin 2 Mart Cuma günü alındığını belirtti ve seçimde meslek gruplarından aday olacakların listeleri 5 Mart’tan itibaren Oda Genel Sekreterliği’nden alabileceklerini söyledi.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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Bakalım bir değişiklik olacak mı?
Sanmıyorum. Aynı kişiler aynı koltuklarda oturmaya devam eder.
Türkiye nin gerçeği.
Kimse ebediyete intikal etmedikçe koltuğunu terketmiyor.
Böyle olunca ülke gelişmiyor büyümüyor.