TSO Seçimi Pazar Günü Yapılıyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 1 Nisan Pazar günü yapılıyor. Oda Meclis üyelerinin belirleneceği seçimde, odanın 4 bin 110 üyesinin oy kullanacağı bildirildi.

Çevreyolu üzerindeki oda binasında yapılacak olan seçimde, 30 meslek grubu temsilcilerinin oluşturacağı 70 kişilik oda meclisinin belirlenmesi için üyeler oy kullanacaklar. İlçe Seçim Kurulu nezaretindeki seçimde oylama 09.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Seçimlerde, odanın 4 bin 110 üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.

Mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un yanı sıra Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun başkan adayı oldukları TSO’daki seçimin ilk aşaması olan Pazar günkü oylamada, meslek gruplarının temsilcilerinden oda meclisini oluşturacak 70 üye belirlendikten sonra, bu oylamaya yasal itiraz süresinin tamamlanması, sonucun kesinleşmesinin ardından organlar belirlenecek.

Yeni meclisin üyeleri, yine İlçe Seçim Kurulu nezaretinde, muhtemelen hafta ortasında yönetim organlarının belirlenmesi için toplanacak ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile 10 yönetim kurulu üyesini, ardından Disiplin Kurulu ile yönetim ve disiplin yedek üyelerini, üst kurul delegelerini seçecek.

Oda Meclisi’nin, İl Seçim Kurulu’nun nezaretinde olmayan seçimi ise Oda Meclis başkanının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bu aşamalarda belirlenen meclis ve yönetim ile diğer organlar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 4 yıl görev yapacak.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi