TSO Yönetiminden Valiye Ziyaret

Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) yeni yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyeleri, Vali Ali Kaban’ı ziyaret ettiler.

Kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, Malatya’nın sadece ekonomi alanında değil, her alanda daha da gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teşekkür eden Vali Kaban, başkan seçilen Sadıkoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bülten- malatyahaber.com