TSO Yönetiminin Tüfenkci Ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Tüfenkci, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iş dünyasının çatı kuruluşu ticaret ve sanayi odalarının bağlı olduğu bakanlık olması nedeniyle kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız çalışkanlığı ile iş dünyasına önemli katkıları olmuştur. İş dünyasının sorunlarına yaklaşımı ve hassasiyeti ile kapısını her zaman açık tutmasından dolayı son derece verimli bir işbirliği çizgisi sağlamıştır. Sayın Bakanımızın her zaman yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza çalışacağız. Malatyalı müteşebbis örnek gösterilecek şekilde çalışkan ve üretkendir. İşadamlarımız şehrimizin ihracatını hızla artıracak, işsizliği en düşük şehir haline getirecektir. Gelecek hedeflerimize Malatyalı işadamlarımızla birlikte ulaşacağız. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için tüccar ve sanayicilerimizin fedakârca ve azimle çalışmaları en büyük sermayemiz olacaktır. Oda olarak öncelikle hedeflerimiz var. Bu hedef için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Şehrimizin Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarılara taşıyarak milli gelirini Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak ve Türkiye’nin en düşük işsizliği olan bir şehir yapma hedefiyle çalışacağız. Malatya bu hedeflerine ulaşacaktır. Malatya 6. Bölge desteği ile yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların gözdesi haline gelecektir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektörünün sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek adına önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Bakan Bülent Tüfenkci’ye, Malatya kayısısı takdim etti.

TOBB ZİYARETİ..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da makamında ziyaret etti.​

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Geçmiş dönemde arkadaşların yapmış olduğu hizmetin üzerine koyarak, çıtayı yukarı taşımak anlamında daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor. Sayın Başkanımızdan bu konuyla ilgili desteklerini istedik. Meslek edindirme ile ilgili problemlerimiz var sıkıntılarımız var. İnşallah bunları en kısa zamanda Başkanımızın da önderliğinde çözüyor olacağız. Sayın TOBB Başkanı Rifat Bey’in bizleri sahiplenmesi bizleri yeni olmamıza rağmen öngörüleri, fikirleri, tecrübeleri ile bizi aydınlatması doğrultusunda onunla beraber daha güzel şeyler yapmak için çaba göstermeyi arzu ediyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlı’na, Malatya kayısısı ve halı takdim etti.

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