TSO’da Hangi Grupta Kim Kazandı, Kim Kaybetti?

TSO’nun seçimlerinde başkanlık için yarışanların listelerinden aday olanlar ile aldıkları oylar..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’da 30 meslek komitesi üyeleri arasından 70 kişilik oda meclisinin yeni üyelerini belirlemek amacıyla geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde, 8 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten ve 3. dönem için de aday olan Hasan Hüseyin Erkoç yanlılarının 9 meslek grubunda, diğer başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yanlılarının ise 19 meslek grubunda kazandığı, 2 meslek grubunda ise bağımsız adayların seçildiği bildirildi. Bağımsızların kazandığı 2 meslek grubunun birinde Erkoç, diğerinde ise Sadıkoğlu’nun liste çıkarmadığı belirtildi. Alınan sonuçlara göre; 70 kişilik oda meclisinde 42 üyeliği Sadıkoğlu, 24 üyeliği Erkoç grubu kazanırken, 4 üyeliği bağımsızlar elde etti. Seçimlere, odanın oy kullanma hakkına sahip 4 bin 110 üyesinden yüzde 81’i oluşturan 3 bin 325 kişinin katılarak oy kullandığı belirtilirken, geçerli oyların bin 694’ünün Sadıkoğlu listelerine, bin 533 oyun Erkoç listelerine, 98 oyun ise bağımsızlara verildi.

30 MESLEK KOMİTESİNDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

TSO Meclis Üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimlere 30 meslek grubunda katılanlar, listelerin aldığı oylar şöyle:

1.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:49, Erkoç:34)

Sadıkoğlu Listesi

1-Acem Beton Taş Ocağı Nakliyet Ltd.Şti

2-Selim Hafriyat Nakliyat Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Ahmet Oymak Yapı Danışmanlık

2-S.S. Özmalatyalılar Küçük S.Sitesi Yapı Koop.

2.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:50, Erkoç:37)

Sadıkoğlu Listesi

1-Cemil Yıldırım

2-Erçakı Orman Ürünleri Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Cemil Canbay İnşaat Gıda Mobilya Ltd.Şti.

2-Mutluoğlu Kereste İnşaat Ltd.Şti.

3.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:45, Erkoç:68)

Sadıkoğlu Listesi

1-DİTAŞ İnşaat Tekstil Ltd.Şti.

2-Bünyamin Yılmaz

3-Metin Aslantaş Karizma Giyim

Erkoç Listesi

1-Bahri Derinpınar Ortakları Kol.Şti.

2-Akyol Tekstil İnşaat Ltd.Şti.

3-Mustafa Kanmaz Çeyiz Tuhafiye

4.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:46, Erkoç:30)

Sadıkoğlu Listesi

1-Necati Dinç Dayanıklı Tüketim Ltd.Şti.

2-Sadıkoğulları Ev Gereçleri Telekomikasyon Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Gültekinler Tüketim Mamulleri A.Ş.

2-Anadolu Grubu Dayanıklı Tüketim A.Ş.

5.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:62, Erkoç 64)

Sadıkoğlu Listesi

1-ASİS Et Gıda Turizm Otomotik Ltd.Şti.

2-Hüseyin Akgül- Nar Et Besicilik

3- Şampiyon Ev Gereçleri A.Ş.

Erkoç Listesi

1-Mustafa Karaman Besicilik

2-Furkan Tarım Hayvancılık Ltd.Şti.

3-Ensar Hayvancılık Gıda Ltd.Ştdi.

6.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:78, Erkoç:31)

Sadıkoğlu Listesi

1-Eroğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti

2-Yaşaroğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Özkaya Kuruyemiş Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

2-Balkayısı Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

7.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:213, Erkoç:154)

Sadıkoğlu Listesi

1-Bir Damla İnş.San. Ltd.Şti.

2-Eksen Life Yapı İnşaat Ltd.Şti.

3-Ray Yapı İnşaat Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Duruova İnşaat Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.

2-Buray Mühendislik İnşaat Taah. Ltd.Şti.

3-Altun Yapı İnşaat Ltd.Şti.

8.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:67, Erkoç:49)

Sadıkoğlu Listesi

1-Hakan Ticaret Pazarlama Medikal Ltd.Şti.

2-DİA Met Kimya Medikal Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Özel EGM Hayat Hastanesi Ltd.Şti.

2-Öz-Cam Ecza Deposu Ltd.Şti.

9.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:66, Erkoç:72)

Sadıkoğlu Listesi

1-Oruçoğulları Taşımacılık Kuyumculuk Ltd.Şti.

2-Kent Taşımacılık İnşaat Ltd.Şti.

3-Müstakil Kasım Karaaslan

Erkoç Listesi

1-Birben İnşaat Nakliyat Ltd.Şti.

2-Beydağı Turizm Seyahat Ltd.Şti.

3-Mert Tur Turizm Taşımacılık Ltd.Şti.

10.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:75, Erkoç:76)

Sadıkoğlu Listesi

1-İyidemirler Kireç Ltd.Şti.

2-Levent Enginol Ticaret

3-Werner Yapı Kimyasalları İnşaat Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Çınarlar Beton İnşaat Mlz.Ltd.Şti.

2-Özdemirel İnşaat Ltd.Şti.

3-İbrahim Hız-Işık Mermer

11.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:22, Erkoç:26, Bağımsız:33)

Sadıkoğlu Listesi

1-Öz Mega 2000 Basın Yayın Reklamcılık A.Ş.

2-Roza Ajans Reklamcılık

Erkoç Listesi

1- Kaya Prodüksiyon Reklam

2- Mostur Reklam Tanıtım

Bağımsız

1-Taç Ses Kaset Yapımcılık Ltd.Şti.

2-İnci Basın Reklam Ltd.Şti.

12.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:83, Erkoç 47)

Sadıkoğlu Listesi

1-Özkalite Makine Yedek Parça inşaat Ltd.Şti.

2-Boy-Ka Doğrama PVC Kereste Ltd.Şti.

3-Ahmet Özmarasalı- Pres Sanayi

Erkoç Listesi

1-Işıksan Grup PVC Alüminyum Ltd.Şti.

2-Sereteks Yapı Kimyasalları A.Ş.

3-Mert Demir Plastik A.Ş.

13.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:52, Erkoç:31)

Sadıkoğlu Listesi

1-Özra Lokanta Gıda Temizlik Nakliyat Ltd.Şti.

2-Kuzey Danışmanlık Otomasyon Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Metro İnşaat Ticaret Ltd.Şti.

2-Budak-San İnşaat Taşımacılık Ltd.Şti.

14.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:36, Erkoç:46)

Sadıkoğlu Listesi

1-Dakase Un Mamulleri Ltd.Şti.

2-Bilal Arı- Pide Fırını

Erkoç Listesi

1-Magsaş Gıda Bereket Un Yem A.Ş.

2-Orhan Barman- Pide Fırını

15.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:72, Erkoç:43)

Sadıkoğlu Listesi

1-Cebrail Aldı- Sigorta ve Aracılık

2-Rıza Şimşek- Sigorta Aracılık Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Aslantepe Sigorta Aracılık Ltd.Şti.

2-Mehmet Han Sigorta Acentalığı

16.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:43, Erkoç: Katılmadı , Bağımsız:36)

Sadıkoğlu Listesi

1-Günışığı Tarım Zirai İlaç Ltd.Şti.

2-Demirtaş Gübre Yem Kepek Zirai İlaç Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

–

Bağımsız:

1-Ahmet Öncüler

2-Çapa Zirai İlaç Tarım Aletleri Ltd.Şti.

17.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:65, Erkoç:58)

Sadıkoğlu Listesi

1-Özdoğuş Otomotiv İnşaat Ltd.Şti.

2-Gök Sinan Otomotiv Komisyonculuk Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Ersu Rulman Otomotiv Ltd.Şti.

2-Oto Aksoğan Otomotiv Ltd.Şti.

18.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:38, Erkoç:37)

Sadıkoğlu Listesi

1-Mim&Ekol Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.

2-Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Güven 44 Yapı Denetim Ltd.Şti.

2-Uluata Yapı Denetim Ltd.Şti.

19.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:27, Erkoç:32)

Sadıkoğlu Listesi

1-Akter Grup Gıda Pazarlama Ltd.Şti.

2-Memet Akbay

Erkoç Listesi

1-Sıddık Özdemir

2-Selami Özen

20.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:65, Erkoç:47)

Sadıkoğlu Listesi

1-Çiftçioğulları Gıda Temizlik Hayvancılık Ltd.Şti.

2-Emir Tüketim Malları Pazarlama Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Yılmazoğulları Gıda Temizlik Pazarlama Ltd.Şti.

2-Önalan Gıda Temizlik İnşaat Ltd.Şti.

21.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu: Katılmadı , Erkoç:48, Bağımsız:62)

Sadıkoğlu Listesi

–

Erkoç Listesi

1-Ilsan Tekstil A.Ş.

2-Ünlü Sentetik Çuval Ambalaj Ltd.Şti.

Bağımsız

1-Belsa Tekstil İnşaat Ltd.Şti.

2-Yeşilöz Tekstil İnşaat Ltd.Şti.

22.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:33, Erkoç:24)

Sadıkoğlu Listesi

1-Alkan Sosyal Hizmetler Temizlik Ltd.Şti.

2-İdeal Danışmanlık İş Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Ender Gül Rempa Ticaret

2-Nurettin Bükte Battalgazi Yemek Fabrikası

23.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:35, Erkoç:117)

Sadıkoğlu Listesi

1-Yusuf Kenan Kan Petrol

2-Sezik Petrol Ltd.Şti.

3-Fahrettin Mahrukatçılık Akaryakıt Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Adal Petrol Ürünleri Ltd.Şti.

2-Özmer Mühendislik Elektrik Elektronik Ltd.Şti.

3-Ülkü Emre-Tuğra Enerji

24.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:78, Erkoç:67)

Sadıkoğlu Listesi

1-Er-Ka Makine İnşaat Ltd.Şti.

2-Özekin PVC Kollektör San. Ltd.Şti.

3-İkizler Mühendislik İnşaat Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Çepomp Pompa ve Makine San. Ltd.Şti.

2-Gürbüz Isı Tesisat Doğalgaz Ltd.Şti.

3-İlhan Doğan

25.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:31, Erkoç:90)

Sadıkoğlu Listesi

1-Tandoğan İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Ltd.Şti.

2-Cömertler Bakkaliye İnşaat Ltd.Şti.

3-Karaca Metin İnşaat Gıda Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Malatya Çarşı Market Gıda Ltd.Şti.

2-Magim Grup İnşaat İhtiyaç Mad.Ltd.Şti.

3-Yazıcıoğlu Gıda Yemek Tekstil Ltd.Şti.

26.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:52, Erkoç:21)

Sadıkoğlu Listesi

1-Sadıkoğulları Teknoloji İletişim Ltd.Şti.

2-Malatya Global İletişim Bilgisayar Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Betacom Bilgisayar Ltd.Şti.

2-Bilsis Bilgisayar Ltd.Şti.

27.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:79, Erkoç:47)

Sadıkoğlu Listesi

1-Özbil Eğitim Yayıncılık Ltd.Şti.

2-Özdeniz Kitap Kırtasiye Ltd.Şti.

3-Mustafa Taşdemir

Erkoç Listesi

1-Dünya Ambalaj Sanayi A.Ş.

2-Aktif Zafer Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.

3-Cumali Kaynar Oktay Kitabevleri

28.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:34, Erkoç:30)

Sadıkoğlu Listesi

1-Set Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

2-Erdal Uslu- Biyo Teknoloji ve Danışmanlık

Erkoç Listesi

1-Ufom Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.

2-Titiz Özel Koruma Güvenlik Ltd.Şti.

29.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:54, Erkoç:45)

Sadıkoğlu Listesi

1-Çarşı Döviz Ticaret A.Ş.

2-Melisa Kuyumculuk Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Hasan Hüseyin Erkoç

2-Blue Zel Kuyumculuk Ltd.Şti.

30.MESLEK KOMİTESİ (Sadıkoğlu:44, Erkoç 62)

Sadıkoğlu Listesi

1-Ersoy Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

2-Pastacı Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

Erkoç Listesi

1-Payza Tarım Ürünleri Ltd.Şti.

2-Bent Dış Ticaret Gıda Hayvancılık Ltd.Şti.

Kazanan listelerdeki firma ve şirketlerin sahip ya da yasal yetki verdikleri kişiler, mecliste görev yapacaklar.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ..

Bu sonuçlara yasal itiraz süresinin tamamlanması, sonucun kesinleşmesinin ardından odanın icra organları belirlenecek.

Yeni meclisin üyeleri, İlçe Seçim Kurulu nezaretinde, muhtemelen hafta ortasında yönetim organlarının belirlenmesi için toplanacak ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile 10 yönetim kurulu üyesini, ardından Disiplin Kurulu ile yönetim ve disiplin yedek üyelerini, üst kurul delegelerini seçecek.

Oda Meclisi’nin, İl Seçim Kurulu’nun nezaretinde olmayan seçimi ise Oda Meclis başkanının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bu aşamalarda belirlenen meclis ve yönetim ile diğer organlar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 4 yıl görev yapacak.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com