TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem seçim takvimi işlemeye başladı. Battalgazi İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği ve ilk etapta 30 meslek grubunda yapılacak seçim takvimine göre, meclis üyeleri 1 Nisan 2018 Pazar günü TSO binasında 30 sandıktaki oylamada belirlenecek. Oda yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Odalar ve Borsalar birliği delege seçimleri ise 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilecek yeni yönetimi 4 yıl boyunca görev yapacak.

Listelere itirazlar 21 Mart’ta sona erecek

Listelerin askı yerleri ve sürelerinin yanı sıra meslek grupları komite seçimlerine ilişkin belirlenen kurallar şöyle:

Listelere itirazların, listelerin askıda bulunduğu 3 günlük ilan içinde 19-20 ve 21 Mart 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar Malatya Battalgazi 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması ve ikametgah göstermesi gerekiyor. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelendikten sonra en geç 2 gün içerisinde karara bağlanacak itirazlara ise, tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde İl Seçim Kurulu başkanlığına itiraz edilebilecek. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesinlik kazanacak.

30 meslek grubunun bulunduğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bu meslek gruplarının sayıları 1001-5000 arasında olduğundan 5-7 kişilik meslek komitesi seçilecek. Ayrıca aynı miktarda yedek üye seçilecek. Oy pusularında asil ve yedek üyeler ayrı ayrı ticaret sicil numaraları ve ticaret ünvanları ile birlikte yer alacak.

5 -7 kişiden oluşacak Meslek Komitelerinden 2-3 asil meclis üyesi ve yedek üye seçilecek. Meclis asil ve yedek üyesi adayları aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyeleri adaylarının yanlarına yazılarak belirtilecek.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com