Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek

TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek
  • 08.03.2018
  • 2

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem seçim takvimi işlemeye başladı. Battalgazi İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği ve ilk etapta 30 meslek grubunda yapılacak seçim takvimine göre, meclis üyeleri 1 Nisan 2018 Pazar günü TSO binasında 30 sandıktaki oylamada belirlenecek. Oda yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Odalar ve Borsalar birliği delege seçimleri ise  8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilecek yeni yönetimi 4 yıl boyunca görev yapacak.

Listelere itirazlar 21 Mart’ta sona erecek

Listelerin askı yerleri ve sürelerinin yanı sıra meslek grupları komite seçimlerine ilişkin belirlenen kurallar şöyle:

Listelere itirazların, listelerin askıda bulunduğu 3 günlük ilan içinde 19-20 ve 21 Mart 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar Malatya Battalgazi 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması ve ikametgah göstermesi gerekiyor.  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelendikten sonra en geç 2 gün içerisinde karara bağlanacak itirazlara ise, tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde İl Seçim Kurulu başkanlığına itiraz edilebilecek. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesinlik kazanacak.

30 meslek grubunun bulunduğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bu meslek gruplarının sayıları 1001-5000 arasında olduğundan 5-7 kişilik meslek komitesi seçilecek. Ayrıca aynı miktarda yedek üye seçilecek. Oy pusularında asil ve yedek üyeler ayrı ayrı ticaret sicil numaraları ve ticaret ünvanları ile birlikte yer alacak.

5 -7 kişiden oluşacak Meslek Komitelerinden 2-3 asil meclis üyesi  ve yedek üye seçilecek.  Meclis asil ve yedek üyesi adayları aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyeleri adaylarının yanlarına yazılarak belirtilecek.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar
  1. RIDVAN dedi ki:
    8 Mart 2018, 17:53

    oylar genç girişimci oğuzhan ata sadıkoğlu

    Cevapla
  2. Malatyalı dedi ki:
    8 Mart 2018, 10:23

    Çoluk çocuğa oy yok!

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."