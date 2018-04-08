TSO’da Organ Seçimleri Yapıldı, Meclis Başkanı Özkan

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) gerçekleşen Meclis Üyeliği seçiminin ardından TSO organlarının da seçimleri gerçekleşti. İki ayrı grubun iki liste çıkarttığı seçimlerin sonucunda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı, Hasan Özkan ise TSO Meclis Başkanı seçildiler.

TSO Meclis Salonu’nda Seçim Kurulu’nun gözetiminde gerçekleşirken, seçimlerde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun 19 meslek grubunun 42 ve bağımsız 2 meslek grubunun 4 üyesinin oluşturduğu 46 kişilik grup birlikte hareket ederken, eski başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un listesinden TSO Meclisi’ne giren 9 meslek grubundan 24 üye ise karşı grup olarak kendi listelerini desteklediler.

–ORGAN SEÇİMLERİNDE İKİ LİSTE YARIŞTI

TSO Meclis Başkanı ve Meclis Divanı için yapılan seçimde çift liste yarıştı. Sadıkoğlu grubundan Hasan Özkan 47 oy alırken, diğer gruptan ise Batuhan Demirel ise 23 oy aldı. Yönetim Kurulu seçiminde ise Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığındaki liste ile Arif Aksoğan başkanlığındaki liste yarıştı. Seçimde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 46 oy alırken, Arif Aksoğan ise 24 oy aldı.

Disiplin kurulu seçiminde Sadıkoğlu grubunun listesi 46 oy, diğer grup ise 24 oy aldı.

TOBB Genel kurul Delegeliği seçiminde de Sadıkoğlu grubu 46 oy, diğer grup 24 oy aldı.

-SADIKOĞLU TSO BAŞKANI

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında oluşan TSO’nun Yönetim Kuruluna Cebrail Aldı, Özcan Dündar, Erel Karagöz, Mustafa Kırteke, Ömer Dinç, Celal Abbas Karaduman, Necdet Seçilmiş, Zekeriya Çelebi, Mehmet Gündüz ve Mahmut Boyraz seçildiler.

TSO Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine ise şu isimler seçildiler: Mesut Özdemir, Selim Gültekin, Cumali Karahan, Mikail İkis, Mesut Karabulut, Ertuğrul Erçakı, Merdan Demirtaş, Oğuz Karakütük, Rıdvan Karakuş, Mustafa Demirtaş ve Yaşar Kılınç.

-MECLİS BAŞKANI HASAN ÖZKAN OLDU

TSO Meclis Başkanı ve Meclis Divanı için yapılan seçimde ise; Hasan Özkan TSO Meclis Başkanı seçilirken, Yüksel Hakan Er ve Gökhan Gök Meclis Başkan Vekili, Mehmet Ayhan Altunok ve Mustafa Eroğlu ise Meclis Divan Üyesi olarak seçildiler.

– TOBB GENEL KURUL DELEGELİĞİ

Seçimlerde TOBB Genel Kurul delegeliğine ise şu isimler seçildi:

Yüksel Hakan Er, Selçuk Otlu, Selim Gültekin, Mahmuthan Kasap, Eyüp Tav, Ertuğrul Erçakı, Hikmet Yaşar ve Yaşar Bayındır.

TOBB Genel kurul Delegeliği Yedek Üyeliklerine ise Cemil Yıldırım, Mutlu Efe, Mesut Karabulut, Erdal Uslu, Mehmet Adak, Ahmet Marasalı, İrfan Alper ve Mehmet Ayhan Altunok getirildiler.

-DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ

TSO Disiplin Kuruluna ise şu isimler seçildiler:

Veysel Karaçay, Zeynal Taş, Kazım Aksoy, Suat Sürmeli, Mustafa Duyar, Faruk Titiz, Kerem Kıymaz, Seyrani Uğurlu, Levent Enginol, Harun Paşahan, Turan Topal ve Remzi Demirel.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- malatyayorum.com

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (soldaki) ve Meclis Başkanlığına seçilen Hasan Özkan