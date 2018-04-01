TSO’da Oylama Bitti, Sayım Yapılıyor
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerinde oylama saat 17.00 itibarıyla sona erdi ve oyların sayımına başlandı.
Mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç ile Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun başkanlıklarındaki iki grubun yarıştığı seçimlerde, 30 meslek grubundan oda meclisini oluşturacak 70 üye belirlenecek. Kendi meslek gruplarında Hasan Hüseyin Erkoç kaybederken, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazandı.
Sayımı tamamlanan diğer meslek gruplarında da Oğuzhan Ata Sadıkoğlu listelerinin önde olduğu bildirildi.
malatyahaber.com
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