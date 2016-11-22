TSO’dan 700 Öğrenciye Giysi Yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından 700 öğrenciye mont ve bot yardımında bulunuldu.

MTSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gönderdiği parayla almış olduğu mont ve botları, İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışmayla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası, bu yılda yardım kampanyalarına devam etti.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere bot ve montları, Hatunsuyu İlkokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya takdim etti.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üst çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) göndermiş olduğu parayla, sizin tespitleriniz doğrultusunda 600 öğrencimize mont ve bot temin ettik. Bunların dağıtımını gerçekleştirmeye başladık. İnşallah bu yardımlar yerini bulur” dedi.

Erkoç, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Oda olarak sadece TOBB’un gönderdiğiyle yetinmedik. Odanın katkıları doğrultusunda 700 öğrencimize mont ve ayakkabı yardımını gerçekleştireceğiz. İnşallah öğrencilerimiz bunları güzel bir şekilde, ihtiyaçları çerçevesinde kullanırlar. Bu yardımlarımız da önümüzdeki yıllarda devam edecek.”

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’a yardımlarından dolayı teşekkür ederek, “Kurumsal anlamda hep desteklerini gördük. İnşallah bundan sonrada görmeye devam edeceğiz. Bu yardımların yerini bulacağından da eminiz” diye konuştu.

TSO, yardım kampanyası çerçevesinde duyarlılık göstererek, mont ve botları öğrencilere dağıtmak yerine okul idarecilerine teslim etti.

Yardım kampanyasında TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gür ve TSO Genel Sekreteri Abdullah Duran da hazır bulundu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com