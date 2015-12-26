TSO’dan Eleştiri

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Basri Yaşar, Ergenekon Operasyonu konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun kastını aşan ifadelerde bulunduğunu savunarak, “Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Malatya TSO Meclisi Temmuz ayı toplantısını odanın salonunda yaptı. Meclis Başkanı Sami Payza’nın başkanlığında yapılan toplantıya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un Pakistan’da olması nedeniyle oda faaliyetleri TSO Başkan Vekili Basri Yaşar tarafından anlatıldı. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni arazi tahsisi yapılmasından dolayı çok önemli bir engelin aşıldığını belirten Yaşar, bu konuda Vali Halil İbrahim Daşöz ve AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı’nın büyük destekler verdiğini

ifade etti.

Güncel konulardan Ergenekon ile ilgili açıklama yapan TSO Başkan Vekili Basri Yaşar, Ergenekon’da şok denebilecek iddiaların bulunduğunu belirterek, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun “Bu bir darbe yargılamasıdır” şeklindeki ifadelerinin kastını aşan ifadeler oluğunu söyledi.

Yaşar, “Kastını aşan bir ifade kullanmıştır. Bunu reddediyor, kabul etmiyoruz. Hisarcıklıoğlu haddini aşmıştır” dedi.

VE BİR AÇIKLAMA..

Bu arada, başkan vekilinin “kastını aşan” şeklindeki sözlerinin “haddini aşan” olarak yansıması üzerine TSO başkanından açıklama geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile dayanışma içinde olduklarını bildirerek, MTSO Meclisi toplantısında Oda Başkan Vekili Basri Yaşar’ın Hisarcıklıoğlu ile sözlerinin yanlış algılandığını belirtti.

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkan Vekili Basri Yaşar’ın, Odamızın Meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, ‘Ergenekon’ operasyonu konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ‘Haddini aşan ifadelerde bulunduğunu’ savunarak, ‘Bunu kabul etmiyoruz’ dediğine ilişkin yer alan iddiaların, yanlış algılandığını müşahede etmem nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 2 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nın Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşma ve sonrasında 5 Temmuz 2008 tarihinde yaptığı açıklamada, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ATO Başkanı Sinan Aygün ile ilgili belirttiği hususları ve yargı sürecine ilişkin görüşlerini yakından izlediğini ifade eden Erkoç, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Hisarcıklıoğlu’nun bu konuda, ‘Yargılama aşamasına gelinmiş bulunuyor. Süreç mahkemeye intikal etmiştir. Hepimiz mahkemeyi takip etmek durumundayız. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Doğru olan neyse o ortaya çıkacaktır’ şeklinde dile getirdiği hususlara aynen katılıyoruz” ifadelerini kaydetti.

“TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile eskiden olduğu gibi bugün de dayanışma içerisindeyiz” ifadesini kullanan Erkoç, “Bu vesileyle, Odalar ve Borsalar olarak çatısı altında yer aldığımız TOBB’un, Türkiye’deki en büyük ve yaygın meslek örgütlenmesi olduğunu ve her zaman ülkemizde demokrasiden, meşruiyetten, şeffaflıktan, demokrasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesinden yana tavır aldığını hatırlatıyor, kamuoyunu bilgisine sunuyorum” diye konuştu.