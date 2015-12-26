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Malatya Haber -

TSO’dan Komşu İller İçin..

TSO’dan Komşu İller İçin..
  • 27.12.2015
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Ticaret ve Sanayi Odası’nca, 11-15 Temmuz arasındaki 15. Malatya Fuarı için açılacak fuar alanında komşu iller için stand kiralandığı ve bu illerden katılım halinde ücretsiz tahsis edileceği bildirildi.

Oda Genel Sekreteri Sait Kabadayı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda Malatya Fuarı’ndan T.O.B.B’unda desteğini alarak 300 m2 stand yeri kiralanmıştır. Kiralanan bu alanlar öncelikle, 50 civarında komşu illerin oda ve borsalarına duyurularak, katılımları halinde onlara bedelsiz tahsis edilecektir. Amaç civar illerde ticaretimizi geliştirmek, ilimizi onlara tanıtmaktır. Kalan kısımların ise yine KOBİ’lerimizden fuara katılmayacak olanların, fuara katılımlarını sağlamak amacıyla tahsis edilecektir. Böylece fuara katılımın önem ve faydasının, onlar tarafından da algılanmasını sağlamış olacağız.”

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