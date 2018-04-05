TSO’nun 70 Kişilik Meclisi Kimlerden Oluştu?

Malatya TSO Meclisi’ne seçilen 70 kişinin isimleri belli oldu. Meclis, 8 Nisan Pazar günü toplanarak yönetim kurulunu, TOBB genel kurul delgelerini belirleyecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’da 1 Nisan’da yapılan seçimlerde 30 meslek grubundan oda meclisi üyeliğine seçilen kişiler belli oldu.

Meslek Grubu temsilcilerinin belirlendiği seçimde şirket adları yer alırken, bu şirketleri temsil edecek olan isimler şirketler tarafından belirlendi. Malatya TSO’nun 70 kişilik Meclis Üyesi, 8 Nisan Pazar günü seçim kurulu gözetiminde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 11 kişilik Yönetim Kurulu üyesinin yanı sıra disiplin kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) oy kullanacak genel kurul delegelerini belirlemek için aralarında oylama yapacaklar.

Meclis üyeleri daha sonra bir zamanda kendi aralarında Meclis Başkanı ile diğer organlarda görev yapacakları belirleyecekler. Yine Pazar günü yapılacak olan seçimde göreve seçilecek olan 11 yönetim kurulu üyesi de kendi arasında toplanarak Yönetim Kurulu Başkanını seçecek.

MECLİSİN 70 YENİ ÜYESİ..

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30 meslek grubundan meclisin 70 üyesini belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde; 9 meslek grubunda (3, 5, 9, 10, 14, 19, 23, 25 ve 30. gruplar) eski başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un, 2 meslek grubunda (11. ve 21. gruplar) bağımsızlar, diğer gruplarda ise Oğuzhan Ata Sadıkoğlu listesi seçimi kazanmışlardı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 Nisan günü yapılan seçimde seçilen 70 meclis üyesi şunlar:

1.Grup: Mesut Karabulut- Selim Gültekin

2.Grup: Cemil Yıldırım- Ertuğrul Erçakı

3.Grup: Bahri Derinpınar- Mehmet Akın Canbay-Mustafa Kanmaz

4.Grup: Ömer Dinç- Hasan Basri Sadıkoğlu

5.Grup: Mustafa Karaman- Enes Perçin- Ömer Akın

6.Grup: Mustafa Eroğlu-Hikmet Yaşar

7.Grup: Mustafa Kırteke-Nejdet Seçilmiş-Yaşar Kılıç

8.Grup: Yüksel Hakan Er- Selçuk Otlu

9.Grup: Şemsettin Tüdün-Ömer Reşat Mutlu- Mustafa Bayındır

10.Grup: Hüseyin Çınar- Batuhan Demirel- İbrahim Hız

11.Grup: Ergün Kılıç- Celaleddin Diltemiz

12.Grup: Celal Abbas Karaduman-Mahmut Boyraz-Ahmet Özmarasalı

13.Grup: Özcan Dündar-Rıdvan Karakuş

14.Grup: Orhan Barman-Aziz Baştürk

15.Grup: Cebrail Aldı-Mehmet Ayhan Altunok

16.Grup: Yaşar Bayındır-Merdan Demirtaş

17.Grup: Cumali Karahan-Gökhan Gök

18.Grup Mehmet Gündüz-İrfan Alper

19.Grup: Sıddık Özdemir-Selami Özen

20.Grup: Osman Yıldırım-Zekariya Çelebi

21.Grup: Mehmet Haskul-Enver Varol

22.Grup: Mehmet Adak-Abdurrahman Aldı

23.Grup Arif Aksoğan-Serkan Özdoğan-Ülkü Emre

24.Grup: Erel Karagöz-Basri İlhan-Mikail İkiz

25.Grup: Ömer Faruk Öngenli-Erol Ergül-Aydın Doğan

26.Grup: Oğuzhan Ata Sadıkoğlu- Eyyüp Tav

27.Grup: Hasan Özkan-Mesut Özdemir-Mustafa Taşdemir

28.Grup: Oğuz Karakütük-Erdal Uslu

29.Grup: Mutlu Efe-Mahmuthan Kasap

30.Grup: Emre Payza -Remzi Bent

Oda yönetiminde başkanlık görevini üstlenecek olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 26. gruptan meclise seçilirken, kardeşi Hasan Basri Sadıkoğlu da 4. gruptan meclis üyesi oldu.

Eski başkan Hasan Hüseyin Erkoç 29. grupta seçilemezken, 30. grupta seçilen eski Meclis Başkanı Sami Payza’nın istifa ettiği, yerine yedekten oğlu Emre Payza’nın meclise girdiği bildirildi.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com