TSO’nun Yenileri Mazbatalarını Aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatalarını aldılar.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu mazbatasını Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gürsel Dursun’un elinden aldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yeni görevimizin hepimize odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Biz de yeni kadromuzla heyecan ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sen ben yok biz varız ilkesiyle hareket edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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