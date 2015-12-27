TÜBA Üyeliğine Atandılar

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine, İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinde Prof.Dr. Kazım Şahin ve Prof. Dr. Sıddık Malkoç atandı.



Atamalar ile ilgili olarak İnönü Üniversitesi tarafınan yapılan açıklama şöyle;



“Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’deki bilimcilerin ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına bağlı tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine YÖK ve TÜBİTAK tarafından seçilen bilim insanlarının isimleri belli oldu. İnönü Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Şahin ‘Temel Bilimler’ alanında Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sıddık Malkoç’ta ‘Sağlık Bilimleri’ alanında TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildiler.”

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