TÜBİTAK Yarışmaları İçin Bilgilendirme

Arguvan ilçesinde öğretmenlere yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge yetkilileri, ilçedeki her okuldan birer öğretmenin katılımıyla TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Arguvan Çok Programlı Lisesi Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, ilçeden TÜBİTAK başvurularının yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını kaydetti.

Başvuru yapan ve dereceye girenlerin bu yıl müdürlük tarafından ödüllendirileceğini kaydeden Yay, toplantının verimli geçeceğine inandığını belirtti.

Ar-Ge yetkilileri Ramazan Göndoğdu ve Büşra Bozanoğlu ise toplantının amacının daha çok öğretmen ve öğrencinin TÜBİTAK yarışmalarına başvurmasını sağlamak olduğu ifade etti.

AA