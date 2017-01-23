TÜFAD’dan Tepki ve Centilmenlik Çağrısı..

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi, 44 Malatyaspor’un 2. başkan olarak görevini sürdüren Barış Bingöl ile kulübün eski teknik direktörlerinden olan ve halen BAL liginde zirve mücadelesi yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da görev yapan İsmail Tekin’in yaşadığı tartışmayla ilgili bir mesaj yayınlandı.

Mehmet Göresiye’nin fotoğrafladığı ve Malatyahaber.com’da yayınlanan 44 Malatyaspor’un eski başkanı Barış Bingöl ile takımın eski Teknik Direktörü İsmail Tekin, Orduzu Pınarbaşı’nda Evkur Yeni Malatyaspor- Mersin İdmanyurdu U-21 maçı sırasında ve sonrasında yaşanan tartışmayla ilgili TÜFAD Malatya Şubesi kınama mesajı yayınladı.

TÜFAD Malatya Şubesi’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Dernek üyemiz Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin hocamıza Yeni Malatyaspor U 21 müsabakasını izlerken sözlü küfürler bulunulmuş futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Üyemiz İsmail Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolun paydaşlarına fair play çağrısında bulunuyoruz. Bu davranışı kınıyor ve gerçekleştirenlere yakıştıramadığımızı ve bu tip olayları spor camiamızda görmek istemediğimizi belirtmek isteriz.”

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından 44 Malatyaspor kulüp ikinci başkanı Barış Bingöl ile BAL liginde zirve mücadelesi yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da görev yapan İsmail Tekin arasında hafta sonu Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu U-21 maçı öncesi ve sonrasında aralarında, Tekin’in eski kulübü için başlattığı icra ve haciz işlemi nedeniyle tartışma yaşanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com