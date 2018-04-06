Kuzey Çevre Yolu’nda İlk Hedef 17 Km.’nin Bitirilmesi

Kuzey Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Tüfenkci: ‘’ Kuzey Çevre Yolu Malatya’ya ve bölge illerinin ekonomisine katkı sağlayacak’’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yapım çalışmaları süren Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Kuzey Çevre Yolu şantiyesini ziyaret etti. Burada Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen’den tarafından Kuzey Çevreyolu ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi.

-Proje bedeli 300 milyona çıktı

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, 54 kilometrelik Kuzey çevreyolu Projesinin 18 Mart 2016’da ihale edildiğini, işe 23 Eylül 2016’da başlanıldığını ve işin bitiş tarihinin ise 31 Aralık 2020 olduğunu söyledi. İhalede bedelinin 183 milyon 440 bin TL olduğunu, toplam proje bedelinin ise 297 milyon 714 bin TL olduğunu aktaran Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, yol güzergahında 34 kilometrelik kısımda toplulaştırma çalışmasının tamamlandığını, imar ile çözülecek olan 3.4 kilometrelik kısmın 2.8 kilometresinin tamamlandığını anlatarak, kamulaştırma ile çözülecek olan kısmın ise 16 kilometrelik kısmı kapsadığını ve etaplar halinde kamulaştırma çalışmalarının yürütülmekte olduğunu kaydetti.

-“Ödeneğe ihtiyaç duyuyoruz”

Proje ile çakışan elektrik deplase, DSİ ve NATO boru hatlarının deplasesi için gerekli ihale hazırlıklarının tamamlandığını ve elektrik deplase işlerinde çalışmalara başlanıldığını belirten Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, “Projede 1.etap olarak belirlenen Akçadağ Kavşağı ile Özal Köyü arasındaki kesimde yoğunlaştık. Öncelikle bu kısmı tamamlayacağız. Bunun devamında da 17. kilometreye kadar olan kısımda bir çalışmamız olacak. 2018 yılı ödeneğimiz 30 milyon TL, yatırım ile ilgili ayrılmış olan ödeneğimiz ise 20 milyon TL. 10 milyon TL’sini DSİ ve NATO boru hatlarının deplasesi ile alakalı. İlk 12 kilometrenin bu yıl bitirilmesi için ödeneğe ihtiyaç duyuyoruz. Şuanda Sivas-Malatya yolunun birleştiği kısma kadar olan bölümde çalışmalarımıza başladık.” şeklinde konuştu.

–Ek ödenek için 17 kilometrelik kısmın bitirilmesi sözü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka’yı telefonla arayarak projeye ödenek konusunda destek istedi. Bakan Tüfenkci, en az 30 milyon TL ek ödenek verilmesi konusunda girişimlerde bulunacağını, ancak bu yıl 17 kilometrelik Sivas yoluna kadar olan kısmın bitirilmesini istedi.

Bakan Tüfenkci, projenin 2016 sonu itibarıyla ihale edilip yer tesliminin yapıldığını, 2017’de toplulaştırma, kamulaştırma problemlerinin büyük bir kısmının bitirildiğini anlatarak, yetkililerin projenin Akçadağ Kavşağından Sivas yoluna kadar olan 17 kilometrelik kısım için hedefleri bulunduğunu, bunun yıl sonuna kadar tamamlanmasını temenni etti.

-“ Hep soru işaretleri vardı”

Bakan Tüfenkci; “Yolun süresi içinde bitirilmesini istiyoruz. Bunun da süresi 2020 sonu. 2020 sonunda tamamen bitmiş olacak. İnşallah bizler maddi anlamda, arkadaşlarımız teknik anlamda hep beraber yakın takibimizle Malatya’ya yakışır, Türkiye’nin gelişmesine, Türkiye’nin doğusuyla batısının, kuzeyiyle güneyinin birleştiği bu kavşak noktasında, hem şehir geçişlerini rahatlatacak hem de maliyet noktasında katkı sağlayacak çevre yolumuzu bitirmiş oluruz. Malatyalılar uzun yıllardır bu projeyi duydukları için yapılıp yapılmadığı, başlanıp başlanmadığı noktasında, başlandığı halde, ihale edildiği halde hep soru işaretleri vardı. Bugün sizler de gördüğünüz gibi proje başladı, devam ediyor, inşallah bir an önce süresi içinde bitirilerek, ülkemize katkı sağlayacak, ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak bir proje olacak. Bu Malatya’nın kalkınmasına, Elazığ’ın gelişmesine, Bingöl’ün değişmesine de vesile olacak bir proje.”

Bakan Tüfenkci, daha sonra yapım çalışmaları devam eden Kuzey Çevre Yolu’nu beraberindekilerle birlikte yerinde inceledi.

Bakan Tüfenkci, ayrıca Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet kompleksini gezerek bilgi aldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com