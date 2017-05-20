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Malatya Haber -

Tüfenkci’den EYMS’ye ‘Sonuna Kadar Destek’ Sözü

Tüfenkci’den EYMS’ye ‘Sonuna Kadar Destek’ Sözü
  • 21.05.2017
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TFF 1. Ligi’nden Süper Lige çıkışı geçtiğimiz hafta belli olan, lig şampiyonluğu maçını ise kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor’un süper lige yükselmesini bir mesajla kutladı.

Tüfenkci’nin mesajı şöyle:

“PTT 1. Ligde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor 2016-2017 sezonunda başarılara imza atarak Süper Lige yükselme başarısı elde etmiş, Malatya’mızın on bir yıllık hasretini sonlandırmıştır.

Bugüne kadar Yeni Malatyasporumuzun her zaman yanında olduk. Destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Azimli ve mücadeleci ruhuyla Malatya’mızın gururu Evkur Yeni Malatyasporun’un süper ligde kalıcı bir takım olarak mücadele etmesi başarılarla adından söz ettiren bir takım olması ve Malatyasporun Avrupa arenasında boy göstermesi en büyük temennimizdir.

Bu başarılar; Malatya’mızın uluslararası marka hedefine katkı sağlayacaktır. Evkur Yeni Malatyasporumuzun süper lige yükselmesinde emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet ÇAKIR’ı Evkur Yeni Malatyaspor Başkanımız Adil GEVREK’i teknik direktörümüz İrfan BUZ’u ve bu başarılara imza atan tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum.

Biz Malatyasporumuza inanıyor ve güveniyoruz. Sonuna kadar da destekçisi olacağız. ”

FOTO: Arşiv

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Arif karaca...Almanya dedi ki:
    21 Mayıs 2017, 03:10

    Şu bakanın elini öpün gerisi yalan ve yanliş !!!!

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