Tüfenkci’den Kutlama Ziyareti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumartesi akşam saatlerinde, AKP’nin geçtiğimiz günlerde yapılan kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti.
AKP İl Başkanlığı’ndaki ziyarette, Kahtalı ve yönetimini kutlayan Tüfenkci, başarılarının devamını diledi.
Bakan Tüfenkci, Malatya’daki programının ardından gece uçağıyla İstanbul’a gitti.
AA- malatyahaber.com
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