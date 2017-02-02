Tüfenkci’nin Annesi İçin Mevlid Okutuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci için mevlit okutuldu.

Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki Belediye Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Bakan Tüfenkci, kardeşleri, akrabaları ve Malatya Valisi Mustafa Toprak, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan mevlidin ardından, dua edildi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, annesinin vefatının ardından kendilerini yalnız bırakmayarak acılarını paylaşan ve taziyelerine ileten başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere bakanlar, Genelkurmay Başkanı, muhalefet liderlerine, birliklere, oda başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Mevlide gelenlere de teşekkürlerini bildiren Bakan Tüfenkci, “Biliyoruz ki biz faniler olarak mutlaka doğduk ki ölelim. Allah da bizlere hayırlı ölümler nasip etsin. Allah dostların eksikliğini vermesin. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerin de bizlerin de geçmişlerine rahmet etsin. Rabbim hayırda bizleri buluştursun. Bundan sonra bizlere düşen hayırlı bir evlat olarak bu vatana, millete, sizlere, topluma hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek.” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Program, katılımcılara ikram edilen yemekle sona erdi.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bakan Tüfenkci’nin annesi Ayşe Tüfenkci, 30 Ocak 2017 Pazartesi günü akşam saatlerinde vefat etmişti.