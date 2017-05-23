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Malatya Haber -

TÜİK, Malatya’da Doğum Hızının Azaldığını Açıkladı

TÜİK, Malatya’da Doğum Hızının Azaldığını Açıkladı
  • 23.05.2017
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafıdan yapılan açıklamada, Malatya’da doğum hızının azaldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi “Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı doğum istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’da 2016 yılında 11 738 doğum gerçekleşmiştir. Doğan bebeklerin 6 068’i erkek (%51,7), 5 670’i kız bebektir (%48,3).

2016 yılında Malatya’da, binde 15,1 olan kaba doğum hızı Türkiye ortalamasının (binde 16,5) altında olup, bu değerle Malatya, 81 içerisinde 33. sırada yer almaktadır. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il, binde 32,9 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük’tür.

Malatya’nın kaba doğum hızının yıllar itibari ile azaldığı görülmektedir. Buna göre 2009 yılında binde 17,3 olan kaba doğum hızı 2016 yılında binde 15,1’e düşmüştür.”

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