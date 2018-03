Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyip, Malatyaspor’da son dönem yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Şelale Restoran’da yapılan toplantıda, Tanrıverdi Haziran ayı içinde kongre yapmayı planladıklarını bildirdi. Başkan, Malatya’nın tüm kurumlarıyla birlik ve beraberliği sağlaması halinde göreve talip olduklarını, aksi takdirde görev almayacaklarını açıkladı.

ÜZGÜNÜZ, ÖZÜR DİLİYORUZ

Malatyaspor’un hak etmediği bir şekilde küme düştüğünü söyleyen Tanrıverdi “Kendi adıma ve arkadaşlarım adına üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Malatya halkından, Malatyaspor’la yatıp kalkan, gece rüyasında Malatyaspor’u gören, Malatyaspor’un deplasmanlarında her zaman yanında olan veya kalbi Malatyaspor’la dolu olan hemşerilerimizden ve tüm Malatyalılardan özür diliyoruz. Kötü sonuçlar üstüne konuşmak çok güzel bir şey değil. Biz burada daha güzel şeyleri de konuşabilirdik. Ama bazen olan kötü olayların, ileriki dönemler için belki de iyi şeyler getireceğini düşünerek kendimizi avutuyoruz. Bizler neticede inançlı insanlarız. Ben ve arkadaşlarımın bir çoğu da öyle. Dua ederken bile, hakkımızda hayırlısı, diye dua ediyoruz. Allah bir şey nasip ediyorsa hayırlısını nasip etsin, diyoruz” dedi.

Kötü bir dönem geçirmenin yanı sıra, Malatyaspor taraftarları Mustafa Coşanay ve Ahmet Çetin’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirip “Kötü bir dönem geçirdik. Sıkıntılı günlerimizde taraftarlarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hiçbir zaman hiçbir sonuç, hiçbir güzel veya kötü netice hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Vefat eden taraftarlarımızın ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

HATALARIMIZ OLDU

Tanrıverdi şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz sezonda yaşadığımız birçok olay, sıkıntı oldu; eksiklerimiz, hatalarımız oldu. Açık yüreklilikle dile getirdik. Benim yaptığım hatalar oldu. İnsan doğası itibarıyla hata yapmaya müsait. Hata yapmadan doğruyu bulma şansı yok. Ama bazen bu hatalar sonucu çok fazla etkilemiyor; bazen de, şu anki yaşadığımız gibi, sonucu etkiliyor. Hiçbir şekilde kötü niyetle, art niyetle en ufak bir hata yapmadık. Bizim yaptığımız hatalar insani hatalardı. Bu hatalardan ders de çıkardık. Bundan sonraki hayatımız için edindiğimiz tecrübeler oldu. Bizden sonra bu işleri yapacak olan insanlara aktarabildiğimiz kadar tecrübe olacak.

Yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman aramızda ufak tefek şeyler de olsa biz bir aileyiz. Herkes canı gönülden elinden geldiği kadar verdiğimiz görevi yapmaya çalıştı. Birçok yerde kimse elini taşın altına koymazken, yönetimde birlikte olduğumuz arkadaşlarımız bir şekilde elini taşın altına koydu. Belki bunun tersini söyleyecek olanlar olabilir. Başka türlü avantaj sağlandığı söylenebilir. Ama bu işler bir yürek işi. Arkadaşlarımız paralarıyla, emekleriyle geldiler, uğraştılar. Onlar da zaman zaman hata yaptı. 2,5 sene önce 29 kişiyle göreve başlamıştık. Bugün 29 kişiyle buradayız. Bunlar da bir erdemdir”

TEŞEKKÜRLER

Tanrıverdi, eski Vali Osman Derya Kadıoğlu ile Vali Halil İbrahim Daşöz ile Belediye Başkanı Cemal Akın ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Şükrü Sarışık’a görevleri süresince verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Tanrıverdi, Kadıoğlu’un manevi emekleri geçtiğini, Daşöz’ün yakın ilgisini esirgemeyip en kötü sonuçlarda bile destek verdiğini, Sarıışık’ın tüm maçlarda yanlarında olduğunu, bir Malatyalıdan daha fazla takımın düşmesine üzüldüğünü, Akın’ın Esenlik Şirketi kanalıyla Malatyalılardan gelen en büyük ekonomik katkıyı sağladığını anlattı.

İNCE ÇİZGİLER

Küme düştükleri için kesinlikle başarısız olduklarını, burada başarı öyküsü çıkaracak durum olmadığını belirten Tanrıverdi, bununla birlikte “ince çizgilerin” gözden kaçırılmamasını isteyerek “Çok ince çizgiler üstünde gidip geldik. 9. olan takımla küme düşen Malatyaspor arasında 4 puan fark var. Küme düşmeyi belirleyen 1 puanlık bir ince çizgi. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 5 hafta önce Beşiktaş maçında, 90+1’de gol yememiş olsak ve o maçı galip bitirsek ligde kalmış olurduk. Kayseri Erciyes maçında son saniyede o golü yemesek, Beşiktaş maçındaki kayıpla birlikte, 4 puanımız olurdu, ligi 9. sırada bitirirdik” dedi. Tanrıverdi, hakem hataları gibi hatalara, aksiliklere sığınarak başarı veya başarısızlığı ortaya koymak istemediğini sözlerine ekledi.

COŞKU AZALDI

Malatyaspor UEFA Kupası’na katılma hakkını elde ettikten sonraki süreçte şehirdeki coşkunun azaldığını anlatan Tanrıverdi şöyle dedi:

“Dışarıdan bakıldığı zaman Malatyaspor’un yarattığı güzel bir izlenim var. Malatyaspor’un hep dolu tribünlere oynadığı söyleniyordu. Ama biz o doluluğu, talebeleri, askerleri maça getirerek sağladık. Niye böyle oldu? İnsanların Malatyaspor’u sevmemesinden dolayı değil. Bu bir alışkanlık haline geldi. O candanlık kaybolmaya, maça gelenler azalmaya başladı. Bunun yanı sıra beni çok ciddi anlamda üzen şeyler olmaya başladı: Çok ciddi anlamda dedikodu üretildi. Akla hayale gelmedik senaryolar ortaya atıldı. Kim çıkardı, nasıl söyledi bilemiyoruz ama gerçekmiş gibi bu söylentiler kamuoyunda dolaştırıldı. Malatyaspor sevgisinde, sadece bizle ilgili değil, bizden sonrası için güven kaybı yaşandı. Bu kadar sıkıntıya rağmen mücadelemizi sürdürdük”

Başkan, coşkunun kaybolmasından bahsederken taraftarı suçlamadığını belirtip “ Kanıksadılar. Malatyaspor, dokunmadan da gidiyor, biz maça gitmeden de gidiyor noktasına gelindi” diye konuştu.

SON 5 HAFTA GİBİ OLSAYDI

Son 5 hafta yakalanan coşkuyu başta yakalamaları halinde ligi ilk 5 sırada bitireceklerini söyleyen Tanrıverdi, Samsun maçında bunun en güzel örneğinin yaşandığını anlattı. Bu sinerjiyi yaratamamaktan dolayı kendilerini de suçlu gördüklerini belirten Tanrıverdi, dağınıklığın toparlanamadığını, camianın işin ciddiyetine son haftalarda vardığını söyledi. Tanrıverdi, Samsun maçı için “O maçı futbolcular değil, taraftar aldı, şehir aldı. O gün Galatasaray, Fenerbahçe de gelse, Real Madrid veya Barselona da gelse, Malatyaspor maçı kazanırdı. Bu iş bir yürek işi, inanma işi. Gelecekte bu işleri devam ettirmenin gerekliliği bizim için tecrübe oldu” dedi.

MADDİ DESTEK BULAMADIK

Türk futbol tarihinde 2005-2006 sezonu gibi bir lig yaşanmadığını, 2-3 takımın haricinde tüm takımların son haftaya belirli hedeflerle girdiğini anlatan Tanrıverdi, “İlk yarı bittiğinde takımın kötü durumundan dolayı ekonomik yük arttı. Tüm imkânları kullanıp, teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yaptık. Ligin sonlarına gelince ekonomik yük daha çok artmaya başladı. Futbol camiasında bazı şeylerde motivasyon parayla sağlanıyor” dedi.

Malatyaspor’un işte bu noktada ekonomik anlamda yalnız kaldığını anlatan Tanrıverdi, Kayserispor’un geçen sezon düşmemeye oynarken soyunma odasına 1 trilyon getirebildiğini hatırlatarak şöyle devam etti.

“Ekonomik durumu toparlayabilmek için Eşya Piyangosu çıkardık. Öyle bir noktaya geldik ki, Ankaraspor maçı sonrası süreceğimiz biletleri piyasaya süremedik. Çaykur Rize maçının galip kapatılmasının ardından biletleri satışa sunabildik. Bu yüklerin altında ezildik. Bu konuda istediğimiz desteği bulamadık. Ben Vestel firmasından zengin değilim. Normal bir sanayiciyim, tüccarım. Benim gücüm bir yere kadar. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, Kayseri Belediyesi’nden, Konya Belediyesi’nden zengin değilim. Liglere baktığımızda takımların almış olduğu destekler, ekonomik rakamlar ortada. Bizler yine de bunların hepsiyle mücadele ettik.

Vestel devre arasında Zelenka’nın bonservisine 2 milyon 600 bin Euro ödedi. Bu oyuncuya verdikleri parayla maliyeti 3 milyon 300 bin Euro oldu. Bu şartlarda Vestel’le rekabet ettik. Oradaki maçta talihimiz yaver gitse (Malatyaspor’un 4-3 kaybettiği maç) yüzde 100 biz kazanırdık. Bunları göz ardı etmeyelim.”

Piyangonun ilgi görmediğini anlatan Tanrıverdi, biletleri dağıtmak üzere alan yönetim kurulu üyelerinin bile satış yapamadığını, kasasında tuttuğunu anlattı. Kamu kurumlarının 20 bin biletten 7 bin 500 tanesini aldığını, Belediyenin 10 bin bilet aldığını, parasının henüz tahsil edilmediğini belirttikten sonra, İstanbul’daki işadamlarının ilgisizliğini anlattı.

İSTANBUL’DAN “TIK” ÇIKMADI

İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak, Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ve Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Taçyıldız’ın bir gün harcayıp telefonla işadamlarına ulaştığını, Samsun maçından önce Malatya’ya gele gele 17 milyar lira para geldiğini bildirdi. Tanrıverdi, aracı olan insanlar adına üzüldüğünü belirterek “İstanbul’un bakış açısı bu şekilde iken başarılı olabilmemizin zorluğunu sizler de takdir edersiniz. Hiçbir zaman hiç kimseyi deşifre etmedik. Bazen kulağımıza, Ahmet 10, Mehmet 5 milyar lira verdi, diye geliyor. Kimse 10 milyar liranın üstünde para vermedi. Kim verdiyse çıksın söylesin. İnönü Stadı’ndaki saha reklâmlarına bakın: Kaç tanesi marka olmuş Malatyalı firmanın? Kimseden 5 liralık reklâma 50 lira istemiyoruz. Normal tarife neyse onu uyguluyoruz. Demek biz de hata yaptık; bunları alamadık” dedi.

SOKAKTAKİ MALATYALIYA LAFIMIZ YOK

Ekonomik destekte miktarın önemli olmadığını, bunun kendilerine moral ve güç verdiğini anlatan Tanrıverdi, sokaktaki Malatyalıya söyleyecek sözleri olmadığının altını çizdi. Tanrıverdi, en büyük desteği “üç-beş lira maaşla geçinmeye çalışan” insanlardan gördüklerini, aynı sevgiyi işadamlarından görmediklerini söyledi. Tanrıverdi, İstanbul’da 200 kişiyi davet ettikleri toplantıya bile 15–20 işadamının geldiğini haber verdi.

Tanrıverdi, Gaziantepspor maçı öncesi Prestij Konutları’nın, bilet almaksızın, 10 milyar liralık yardım çeki verdiğini belirtip “Karşılıksız aldığımız nadir yardımlardan birisi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önemli olan miktar değil, yürek, düşünme meselesi” dedi.

KALSAK, BIRAKACAKTIM

Gaziantepspor maçını başarıyla kapatıp, ligde kalmaları halinde görevi “dönmemek üzere” bırakmaya karar verdiğini, ama bunu yakın çevresi dışında kimseyle paylaşmadığını anlatan Tanrıverdi, takımın küme düşmesiyle yönetimin bir araya geldiğini ve fikir teatisinde bulunduğunu haber verdi.

Göreve devam etmesi için birçok mesaj geldiğini belirten Tanrıverdi, bu istekte bulunanlara teşekkür ederek şöyle devam etti:

“Biz bugüne kadar 5 yıllık süreç içerisinde, Allaha çok şükür, elimizden geldiği kadar Malatyaspor için onurumuzla şaibeye karışmadan, sizinde verdiğiniz destekle, görev yapmaya çalıştık. Hiçbir zaman dışarıda Malatyaspor’a Malatya’ya laf söylettirmedik. Gelen takımlarla insanlarla güzel bir dönem geçirdik.

Basın çok duyarlı davrandı. Sıkıntılı anlarımızda yanımızda oldu, desteğini esirgemedi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Aramızda görüş ayrılığı olabilir. İki taraf da her şeyin doğrusunu bilmeyebilir. Ama oturup konuştuğumuzda sorunları çözdüğümüzü gördük.”

DEVAM EDERİZ AMA

“Malatya halkı hiçbir zaman şu bulunduğu konumda olmayı hak etmedi. Malatya’nın, Malatyaspor’un, Malatya halkının yeri buralar değil. Gönülden buna inanıyoruz. Malatya’nın her platformda daha güçlü olması gerektiğine, spor platformunda da Malatya’nın Malatyaspor’la birlikte daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bugüne kadar elimizden gelen mücadeleyi gösterdik.

Bundan sonrası için, tüm şehirde, tüm sivil toplum örgütlerinde birlik ve beraberliği sağlayabilirsek; İstanbul’daki iş adamlarımızla birlikte belli bir konsensüsü sağlayabilirsek, bize de görev verilirse, bu işin devamında olmaya çalışacağız.

Buradaki en büyük sıkıntı şu: Şu Samsunspor maçındaki şehirdeki havayı sürdürebilmemiz lazım. Bu takımın gelecek sene şampiyonluğa oynaması lazım, şampiyon olması lazım. Ben, bu bilgi ve birikimin, bu gücün bizde olduğuna inanıyorum. Bu takım şampiyonluğa oynar. Malatyaspor’un yüzde 90 şampiyon olması lazım. Öyle bir yapıyla, ilk yılda, onu söylemek bile istemiyorum ama bilemediniz ikinci bu takımın süper lige dönmesi lazım. Bunu yapabilecek bilgi, birikim ve kuvvet bizde var.”

Malatyaspor’u Süper Lige döndürmenin onur meselesi olduğunu, bunu yaparken tek şartlarının, belirttikleri gibi tüm şehrin birlik ve beraberliği sağlaması olduğunu anlatan Tanrıverdi, “Ulusal basına verdiğim demeçte, yiğit düştüğü yerden kalkmasını bilir, dedim. Bunu kaldıracak güç hep birlikte olmamızda yatıyor. Bu birlikteliği, Türkiye’deki Malatyalıların, şehirdeki kamu kurumlarının ve belli kurumların desteğini almak, takımı şampiyon yapıp ondan sonra bırakmak şartıyla devam edeceğim” dedi.

Tanrıverdi, gelecek Çarşamba yurtdışına gideceğini, 1 hafta sonra döneceğini ve gerekli görüşme ve toplantıları yapacağını haber verdi.

İNANMAZSAK SIRADAN TAKIM OLURUZ

Başkan şöyle devam etti:

“Herkesin buna inanması lazım. İnandırabilirsek sağlayabiliriz. Yoksa sıradan bir takım olarak 2. ligde oynarız. Biz oluruz olmayız. Başkaları da gelebilir. Bu desteğin verileceğine inanıyorum. Kim gelirse gelsin tüm hemşerilerden istediğim bir şey var: Malatya’nın değerlerine sahip çıksınlar. Malatya’da bir takım gönüllü hizmetleri yapan insanlara sahip çıksınlar. Çok fazla yıpratmasınlar. O insanların çalışma zevkini arttıracak desteklerini esirgemesinler. Çünkü insanların maddi sıkıntıları olsa da en büyük ilacı dışarıdaki o destek, sevgi. Sokaktaki insanların sevgisi Kurumların göstermiş olduğu ilgi ve alaka Herkesin biraz daha dikkatli olması, bir takım lafları konuşurken dikkatli olması, aslı astarı olmayan laflara inanmaması lazım. Geri dönüp baktıklarında bir zaman süreci geçiyor söylenenlerin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Değerlere sahip çıkalım. İncitmeyelim. Sadece sporda değil, eğitimde sağlıkta kim olursa olsun, değerlere sahip çıkalım.

ÖNERİSİ OLAN SÖYLESİN

Tanrıverdi, muhalif de olsa, her türlü görüş ve öneriye açık olduğunu belirtip, telefonlarını herkesin bildiğini, söyleyecek bir şeyi olanın kendisine ulaşmasını istedi. Tanrıverdi “Kim ne söyleyecekse şimdiden söylesin. Yarın çok geç olabilir. Her kesimle oturup görüşmeye, her türlü birlikteliğin içinde olmaya, gerekli temasları yapmaya hazırım. Herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

SORULAR VE YANITLAR

Tanrıverdi, bir basın mensubunun Vali ve Belediye Başkanı ile görüşmesini sorması üzerine, Vali Daşöz’le görüştüğünü, Vali’nin ciddi destek vermeye hazır olduğunu söylediğini bildirdi. Tanrıverdi, Belediye Başkanı ile görüştüğünü, Akın’ın eskisi gibi destek vereceğini söylediğini, kendisine teşekkür ettiğini anlatıp “Bir takım kimselere rağmen gelip burada devam etmek istemem. Konsensüs, birliktelik derken onu da kast ettim. Şayet bu şehrin ileri gelenleri benim bırakmamı istiyorlarsa, bundan sonrası için söylüyorum: Başka birine bırakmamı isterlerse, hiçbir şekilde şart söylemeden bırakırım. Kongreye kadar konsensüsü yayarsak devam ederim” dedi.

Başkan, kongreyi Haziran ayı içinde yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Tanrıverdi, İstanbul’daki işadamı organizasyonunun da çok önemli olduğunu belirterek, çatlak seslerle devam edilemeyeceğini anlattı. Tanrıverdi “Devam edersem şampiyonluğa oynayacak takımın başkanı olurum. Bu takımı bir sene sonra şampiyon yaparak buraya gelmek en büyük idealim. Ankaraspor maçı sonrası, bu şehre omuzlar üzerinde gelmesini bilirim, demiştim. İnşallah bu sözümü tutarak omuzlar üzerinde geleceğim” dedi. Tanrıverdi, üzerinde sürekli vurgu yaptığı birlik ve beraberlik ile havanın yakalanmaması halinde şampiyonluğun gelmeyeceğini anlattı.

Ligde talihlerinin yaver gitmediğini, 90 artılarda birçok puan kaybettiklerini anlatan Tanrıverdi, tesadüfî bir tek maç kazanamadıklarını anımsattı.

Malatyaspor’un başarısızlığında, kendisinin geçmişte bir siyasi partiden milletvekili adayı olmasının etkisini soran bir gazeteciye Tanrıverdi “Bu konuda daha önce açıklama yaptım. Keşke seçim sürecine girmeseydim diye söyledim. Tamamen Malatya ideali uğruna seçime girmiştim. İtekleyen dostlarımız olmuştu. Bundan sonraki dönem içerisinde, hiçbir siyasi beklentim olmadığını televizyonlarda söyledim. Aynı şeyi söylüyorum. Malatya için buradayım. Sosyal sorumluluk neyse mücadele ederim. Kafamın arkasında hiçbir düşünce, beklenti için gelmedim. Bundan sonra da beklentilerim olmaz. İmkânlarım, bilgim ve becerim doğrultusunda Malatya’ya hizmet etmek istedim. Ne kadar yapabildim? Onu kamuoyu takdir eder” karşılığını verdi.

Tanrıverdi, gelecek sezonki kadro üzerine bir soruya karşılık verirken, 5 futbolcunun sözleşmesinin bittiğini, diğerlerinin devam ettiğini, 2. ligde oynamak istemeyen oyuncuları tutmalarının yararlı olmayacağını anlattı. Tanrıverdi, görüşmelerin kongre sonrasına kalacağını ve kalmak isteyenlerle anlaşma sağlanacağını belirtti. Başkan, 2. ligde yabancılardan sadece 2’sinin oynayabileceğini, oynatılmayan oyuncuları göndermek zorunda kalacaklarını, aksi takdirde parasını ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Malatyaspor’un 2. Lig A Kategorisinin muhtelif takımlarında oynayan oyuncuları bulunduğunu, PAF takımında yıldız olabilecek düzeyde 5–6 futbolcu olduğunu, bunu Malatyaspor’un geleceği için şans olarak gördüklerini anlatan Tanrıverdi “Çok fazla değişiklik yapmadan kadronun iskeletini korumak istiyoruz” dedi.

Tanrıverdi, Malatyaspor’un ligdeki 2 maçın incelenmesi için Federasyon’a başvuru yaptığının hatırlatılması üzerine, “Rüşvetin belgesi olmuyor. Malatyaspor geçmişte şikeyle düşürüldü. O sene nasıl olduysa ispatlandı. Tesadüf herhalde! Denizlispor kulüp başkanı iddialarımıza cevap gibi konuşmuş. Ama hiçbir şey söylememiş. Söylediklerimin hiçbirine cevap verememiş. Cevap verse de çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum” dedi.

Tanrıverdi’nin toplantısına yönetim kurulu üyeleri Prof.Dr. Ramazan Özdemir, Dr. Hasan Hüseyin Şener, Ali Cengiz, Hakan Kodaman, Ramazan Özdemir, Mahmut Cücemen, Selahattin Dağıstanlı ve Halil Üstündağ da katıldı.