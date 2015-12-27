Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bir heyet, Malatya’ya kurulması planlanan Tarım Teknokenti için kente geldi.



Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Malatya’ya gelen heyet Vali Ulvi Saran’ı makamında ziyaret etti. Vali Saran, yaptığı açıklamada, “Malatya, başta kayısı olmak üzere çok çeşitli meyve ve tarım faaliyetleri olan il. Tarımsal ürünleri daha çok katma değer oluşturmak için Malatya Tarım Teknokent çalışmalarını başlatmıştık. Valiliğimiz başkanlığında, İl Özel İdaresi, Devlet Üretme ve Tarım Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin katılımı ile oluşturduğumuz girişim grubu Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusunu yapmıştı. Bakanlığımızdan gelen heyet, incelemeler yapıyor. Altyapı konusunda inceleme ve değerlendirme yapılacak ” ifadelerini kullandı.



Saran, “Tarım Teknokenti, sadece Malatya ve çevreye değil, tüm Türkiye’ye hitap edecek. Ayrıca, Türkiye dışından da ciddi katılımlar olacağını ümit ediyorum” dedi.

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