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Malatya Haber -

“Tüm Yıla Yayalım” Teklifi

“Tüm Yıla Yayalım” Teklifi
  • 07.02.2017
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, hükümetin ÖTV’yi Nisan ayı sonuna kadar %0 olarak belirlemesi üzerine bir kanun teklifi verdi. Bu kararın bir referandum rüşveti olduğunun ifade edildiği teklif ile ÖTV indiriminin 2017 yılı boyunca sürmesi istendi.

Ağbaba, “Hükümetin bu kararını bir referandum rüşveti olarak görüyoruz. Nisan ayı sonuna kadar olmasının başka bir amacı yok. Sandıkta istedikleri sonucu almak için her türlü Devlet imkanını kullananların yeni adımı da budur.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin “benden sonrası tufan” anlayışı ile hareket ettiğini belirten Ağbaba, “Yalnızca referanduma kadar olan süreçte ekonomiyi canlandırmak istiyorlar. Sonrası umurlarında değil. ÖTV indirimini üç ay ile sınırlarsanız talebi bu döneme sıkıştırırsınız ve kalan aylarda ekonomik bir daralmaya neden olursunuz. Madem ÖTV indirimi ekonomik canlandırma getirecek, bunu bir referandum yatırımı olmaktan çıkaralım ve tüm yıla yayalım.” ifadelerini kullandı.

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