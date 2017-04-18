Tunceli’de Helikopter Düştü, 1’i Malatyalı 12 Şehit

Tunceli’de düşen helikopterde 1’i Malatyalı, 1’i de aslen Elazığlı olup ailesi Malatya’da oturan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 12 kişi şehit oldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden kalkan ve kalktıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki 7 Polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu bildirildi. Şehit polislerden Candaş Kaplan’ın Malatya-Akçadağlı olduğu, aslen Elazığlı olan Hasan Yıldırım’ın ailesinin de Malatya’da oturduğu, iki cenazenin Malatya’da toprağa verileceği öğrenildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky tipi polis helikopterin kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmişti. İçerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelin bulunduğu helikopterin Pülümür ilçesi Kocatepe mevkii civarında dağlık alanda olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

MALATYA’DA 2 EVE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ..

Kalkıştan 10 dakika sonra bağlantının kesilmesi sonrasında Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin arasında mevkiye düştüğü belirtilen helikopterde bulunan 12 kişi şehit oldu. Şehitlerden 2 polis memurunun Akçadağ’ın CHP’li Meclis Üyesi ve Kürecik-Ortaköy’ün eski muhtarı Mustafa Kaplan’ın oğlu Candaş Kaplan ile ailesi Malatya’da oturan aslen Elazığlı Hasan Yıldırım oldukları öğrenildi.

DİĞER KARDEŞİ VATANI GÖREVİNDE

Şehit polis memuru Candaş Kaplan’ın Yeşilyurt İlçesi Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı Sokak ta bulunan acı haber ailesine ulaştırıldı. Acı haber sonrasında şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin tek kardeşi Çağdaş Kaplan’ın ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asker olarak vatani görevini yaptığı öğrenildi.

EVİN TEK ERKEK EVLADI

2 polis memurunun Malatya’daki baba evlerine acı haberler ulaştı. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı. Şehit polis memuru Hasan Yıldırım’ın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haberin ardından şehidin ailesini oturduğu apartmandaki daireye Türk bayrakları asıldı, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.

Bekar ve ailenin tek erkek evladı olan Şehit Hasan Yıldırım’ın cenazesinin Malatya’da toprağa verilmesi bekleniyor. Şehidin babasının ise PTT’de memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI..

Tunceli Valiliği, 12 personelin şehit olduğu helikopter kazasının olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını duyurdu.

Tunceli Valiliğinden açıklamada, “18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan ve daha sonra haber alınamayan Skorsky tipi polis helikopteri ile ilgili arama kurtarma ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saat 16.30 sıralarında Pülümür ilçemize bağlı Sarıgül köyü 2500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesinde enkaza ulaşılmıştır. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmış, helikopter kazası sonucu 7 polis memuru 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizi bölgeden alma çalışmalarımız güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizce devam etmektedir” denildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Tunceli, iha-