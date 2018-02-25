Tünel İnşaatında İş Kazası
Hekimhan ilçesinde tünel inşaatında çalışan işçi, elektrik akımına kapılması sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, Malatya-Sivas duble yol projesi kapsamında Hekimhan ile Hasançelebi arasındaki Karakısık 2 Tüneli’ndeki çalışmalar esnasında Mustafa Öztürk (34) elektrik akımına kapılması sonucunda hayatını kaybetti.
Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda Mustafa Öztürk’ün cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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