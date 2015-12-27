Tünel’in Hemen Üstünde Ama..

Doğu ve kuzey ile güney illerinin bağlantısını sağlayan Malatya- Adıyaman- Gaziantep- Adana karayolunun yeni güzergahı üzerinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek yakınlarında inşa edilmekte olan tünellerin altından geçtiği dağda geçtiğimiz aylarda meydana gelen, basında da yayınlanan toprak kayması ile ilgili olarak Karayolları’ndan ve diğer ilgililerden herhangi bir açıklama gelmezken, bu durumun tüneller açıldığında güvenli geçiş için tehlike yaratıp yaratmadığı konusunda kamuoyunun merakı devam ediyor.

35 milyon liraya ihale edilen ve yapımına 2011 yılında başlanan Erkenek tüneli, gidiş ve geliş 2’şer şeritli olmak üzere 2 tüp geçişinden oluşuyor. 1850’şer metre uzunluğundaki tüneller, günde 6 bin ila 8 bin araç geçişinin olduğu yoldaki trafiğin büyük ölçüde rahatlamasını ve güvenli olarak devam ettirilmesini sağlayacak. Tüneller, bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 100 milyon liraya malolacak.

Tünellerin yapım işi sürerken, geçtiğimiz aylarda, tünel girişlerinin Malatya tarafından girişinin üstünde, toprak kaymasını önlemek için yaptırılan beton palyalar, toprak kayması sonucu patlamış ve bu durum bariz bir şekilde gözlenmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2014 yılında hizmete açılacağını söylediği yeni karayolu bağlantısı ve tünellerde yapım çalışması devam ederken, tünellerin üstündeki dağda meydana gelen çökme ve kayma konusunda Karayolları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada, yapımı halen devam etmekte olan Malatya- Kayseri arasında Akçadağ Kürecik bölgesindeki Karahan Tüneli’nin zemininde de sorun çıkmış, bu konuda da resmi makamlardan bir açıklama gelmemişti.

FOTOĞRAF: Geçtiğimiz hafta içinde çekilen fotoğrafta, tünelin üstündeki dağda meydana gelen kayma ve patlayan beton palya görülüyor.(BÜYÜK GÖRMEK İÇİN FOTOĞRAFIN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ)