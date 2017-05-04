Tunusluları Malatya’ya Davet Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tunus Tarım ve Balıkçı Odaları Birliği Başkanı ve Afrika Ziraat Odaları Birliği Başkanı Abdulmecid El Zaar’ı kabul etti.

Makamda gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, Tunus’un Afrika’ya açılan önemli bir kapı olduğunu ve karşılıklı işbirliği ile ticaretin geliştirilebileceğini belirtti.

Avrupa’nın dünyada kendi pazarını oluşturduğunu ve pazarın kurallarını da belirlediğini kaydeden Bakan Tüfenkci, Afrika, Asya ve Orta Doğu pazarının Avrupa pazarından daha büyük ve verimli olduğunu vurguladı.

Bakan Tüfenkci, Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde durduğu “kazan kazan politikası”nı hatırlattı.

Avrupa’nın tek taraflı kazanç üzerine bir politika uyguladığını, çeşitli sertifikasyonlarla koruyucu önlemler getirerek tarım ürünlerini düşük meblağlara aldığını ifade eden Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin dahi Gümrük Birliği’nde olmasına rağmen Avrupa’nın koruyucu tedbirleri nedeniyle buraya ürün satmakta zorlandığını dile getirdi.

Tunuslu ortaklarımızla Afrika pazarına girebiliriz

Bakan Tüfenkci, Afrika ülkeleri pazarlarına Avrupa ülkelerinin hakim olduğuna işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa, Afrika ülkelerinde ürettikleri ürünleri daha sonra bölge halkına daha pahalıya satıyor. Fakat bizler yapacağımız işbirliği ile bunu aşabiliriz. Üretim yaparak, yeni tesisler kurarak dünyaya ihraç sistemleri kurabiliriz. Türkiye olarak bunun üzerinde çalışıyoruz.”

Türkiye’nin Güney Amerika’dan Asya’ya kadar birçok ülkeye tarım makineleri sattığını anlatan Bakan Tüfenkci, “Türkiye’de yaptığımız fuarlara Tunuslu iş adamlarımızı davet edebilir veya biz Tunus’ta fuar düzenleyebiliriz. Karşılıklı olarak gübre ticareti gerçekleştirebilir, Tunuslu ortaklarımızla Afrika pazarına girebiliriz. Özelikle ziraatla ilgilenen iş adamlarımızı Tunus’a götürebilir, iş forumları düzenleyebiliriz” dedi.

Bakan Tüfenkci, Başkan El Zaar’a Malatya kayısısı ikram etti ve El Zaar öncülüğünde Tunuslu iş adamlarını Malatya’da düzenlenecek Tarım Fuarı’na davet etti.

Yaş sebze meyvede işbirliği

Bakan Tüfenkci, yaş sebze-meyve ve canlı hayvan ticaretinde de işbirliğinin artırılabileceğinin altını çizerek, “Ortadoğu ülkeleri yaş sebze ve meyveleri büyük oranda Avrupa ülkelerinden alıyor. Bu pazarlara da birlikte girebiliriz. Avrupa ülkeleri üretimlerini Tunus’ta ve diğer Afrika ülkelerinde yaparak oralara ihraç ediyorlar. Bunu biz doğrudan yapabiliriz. Türkiye olarak canlı hayvan ithal ediyoruz. Afrika ülkelerinde yetiştirme çiftlikleri kurup buradan dünyaya ithal edebiliriz. Tunus’ta, Cezayir’de Senegal’de çiftlikler kurabiliriz. Fakat bunun için yönetimlerin bu konularda samimi ve istekli olması gerekir” diye konuştu.

Tunus Tarım ve Balıkçı Odaları Birliği Başkanı ve Afrika Ziraat Odaları Birliği Başkanı Abdulmecid El Zaar ise, karşılıklı ticaretin geliştirilmesinin önemine değindi.

Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerde sertifikasyon nedeniyle yüzde 30’luk bir kaybın oluştuğunu ifade eden El Zaar, hayvan yemleri, tarım makineleri ve pazarlama konusunda işbirliği talebinde bulundu.

El Zaar, özellikle zeytinyağında gümrük vergilerinin düşürülmesi ve iki ülke arasında gümrük anlaşması imzalanması konusundaki talepleri de dile getirdi. El Zaar ayrıca Tunus’ta yapılacak Tarım Fuarına Bakan Tüfenkci’yi davet etti.

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