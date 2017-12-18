TÜRFAD Yöneticileri İki Başkanı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Merkez yöneticileri ve şube başkanları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamlarında ziyaret ettiler.

TÜRFAD YÖNETİCİLERİ, BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

TÜRFAD yöneticileri ve şube başkanları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesi hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi’yi gezdiyseniz biz 2004 yılında gelene kadar tarihi eserlerden hiç birine el vurulmamıştı. Kendi haline terk edilmiş, göçmüş, çökmüş ve tarihe ilgi duyan yazar, çizerlerin de “Önce göçmüş, sonra çökmüş bir medeniyetin acı rüyasını hep beraber müşahede ediyoruz” demişlerdi. Biz geldikten sonra ise Cenab-ı Allah’ın yardımıyla bir taraftan yeni bir üniversite açma noktasında, bir tarafta oradaki tarihi eserleri ayağa kaldırma noktasında, öte taraftan belediyenin diğer rutin çalışmalarını yapma noktasında büyük bir atılıma girdik. Hakikaten Türkiye’de hız boyutu itibariyle o tarihi eserlerin hepsi, o tarihi surlarda dahil olmak üzere ki bunları çoğunu da belediye üstlenerek yapmıştır. Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Bugün restorasyonların yüzde 95’inden fazlası bitti. Oranın alt yapısıyla ilgili çalışmalarını yaptık. Büyükşehir olduktan sonra şehirle bütünleşti. Bugün 300 binden fazla nüfusumuz bulunuyor. 1839 yılına kadar yapılan tüm işlemler eski Malatya dediğimiz bölgede zuhur etmiştir” dedi.

Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, “Bu bina 14 ayda yapıldı. Bu 14 ay içinde bu bina yapılırken, aynı zamanda eş zamanlı başladığımız Devlet Su İşleri binası da yine 14 ayda yapılmıştır. Diğer rutin hizmetlere gelecek olursak, asfalt plenti, mucur tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon merkezleri olsun, parklar ve yeşil alanlar olsun, yine yeşil alanların çoğaltılması olsun, çalışmalarımız hızla sürüyor. 5,5 ayda Engelsiz Yaşam Merkezimiz yapıldı. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinde hep rekordur. Bu 14 ayda bitirilen bina akıllı binadır, yeşil binadır, üstünde güneş panelleri vardır, kendi enerjisini üretir. Aynı zamanda sistem merkezden kontrol edilebilecek akıllı bir binadır” diye konuştu.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu ise, “Sorumluluğunun idraki içinde olan, aynı zamanda derneğimize olan katkılarından dolayı şahsım ve derneğim adına size çok teşekkür ediyorum” dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye genelindeki Şube Başkanlarının genel değerlendirme toplantısının yanı sıra ‘İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül törenini Malatya’da gerçekleştiren Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etti.

“İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” sözünün Türkiye Futbol Adamları Derneğinin sloganı olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu As Başkanı Ertuğrul Dilek, “Ben aslen Manisalıyım, doğduğum kentte yapılan yeni stada benim adımı verdiler, gerçekten çok duygulandım. İnsanlar yaşarken hak ettikleri değeri görmelidir. Bu sözü bir anlayış halinde yaygınlaştırmak amacındayız. Vefa sadece İstanbul’da bir semt adı değildir, biz bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Malatya’daki organizasyonumuzda hem Şube Başkanlarıyla toplantı yaptık, hem ‘Hoş geldin Malatyaspor’ programı ve Malatya’da futbola emeği geçen değerli isimlere ‘İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliği ile ödüllerini takdim ettik. Oldukça başarılı geçen etkinliklerimizin düzenlenmesi aşamasında desteklerini bizden esirgemeyen ve bizleri böylesine güzel bir ortamda ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “TÜRFAD Genel Merkezi Yönetimi ve Şube Başkanlarınızı kentimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Malatya Şube Başkanımız Mahmut Cücemen ilimizde sevilen ve sayılan bir işadamı kimliğinin yanında spor camiasında saygı duyulan bir insandır. Malatya’da TÜRFAD’ın temsil ediliyor olması bizim için ayrı bir güzelliktir. Derneğimizin ‘ İnsanlar Yaşarken de Anılmadır” sloganı gayet yerinde ve güzel düşünülmüş, aslolan insanları yaşarken unutmamaktır.Bu slogan altında faaliyetlerde bulunan TÜRFAD Genel Merkezi ve Şube Başkanlarımızı tebrik ediyorum.”dedi.

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