Turgut Özal Galibiyetle Başladı
Özel Sporcular Deplasmanlı Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Erzincan Özel Sporcular Kulübünü 2-0 yendi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Deplasmanlı Futbol Ligi, ilk hafta müsabakalarıyla başladı.
Geride kalan sezon Play-Off oynayan Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında Yeşilyurt İlçe Stadı’nda Erzincan Özel Sporcular Kulübünü konuk etti. Malatya temsilcisi, rakibini Murat Karataş’ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.
Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, sezona iyi başladıklarını kaydederek, iyi gidişi sürdürüp, Malatya’yı Play-Off’ta temsil etmek istediklerini söyledi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Takımımızı tebrik ederim başarılarının devamını dilerim