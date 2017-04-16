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Malatya Haber -

Turgut Özal Galibiyetle Başladı

Turgut Özal Galibiyetle Başladı
  • 16.04.2017
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Özel Sporcular Deplasmanlı Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Erzincan Özel Sporcular Kulübünü 2-0 yendi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Deplasmanlı Futbol Ligi, ilk hafta müsabakalarıyla başladı.

Geride kalan sezon Play-Off oynayan Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında Yeşilyurt İlçe Stadı’nda Erzincan Özel Sporcular Kulübünü konuk etti. Malatya temsilcisi, rakibini Murat Karataş’ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, sezona iyi başladıklarını kaydederek, iyi gidişi sürdürüp, Malatya’yı Play-Off’ta temsil etmek istediklerini söyledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Engelsiz dedi ki:
    16 Nisan 2017, 10:26

    Takımımızı tebrik ederim başarılarının devamını dilerim

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