Turgut Özal Galibiyetle Başladı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Nisan’ın çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Bu referanduma giderken, bazı sıkıntıları olan, kızgınlıkla, kırgınlıkla ve küskünlükle ‘ben oyumu hayır olarak...