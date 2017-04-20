‘Turizm Kulübesi’ Açıldı

41.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Battalgazi Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Turizm Bürosu’nun açılışı yapıldı. Açılışta, Malatya’da turizmin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Battalgazi Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gazi Parkı yanında Turizm Bürosu’nun açılışı yapıldı. Açılışa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, “41 Turizm haftasını kutluyoruz. Yerel yönetimlerle, kamu kurumlarının, sivil toplumun ve sektör temsilcilerinin işbirliğini defaatle vurguluyoruz. Turizmi ayağa kaldırmak istiyorsak, halkımızı turizm pastasından daha çok faydalanmasını istiyorsak, bu işbirliği son derece önemli. Yerel yönetimlerin turizme katkısı özellikle Malatya’da son yıllarda hızla artmakta. Battalgazi Belediyemiz de hususiyetle turizm konusu üzerinde çalışıyor. Bu gördüğümüz Turizm Bürosu, Battalgazi Belediyemiz tarafından özenle dizayn edilmiş” diyerek, Turizm Bürosu’nun Battalgazi Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa kullanacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, turizmin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin geleceği turizmdedir. Bununla ilgili Battalgazi Belediyesi olarak “Gelecek Turizm’de” isimli proje çerçevesinde Arslantepe’yi de içeren bir yapı formatı içerisinde geçtiğimiz günlerde Uluslar arası bir proje ile başladı. İki gün önce de ulusal televizyonlarımızdan hem gelecek turizmde kapsamı altında dünyaya tanıtmak, hem de Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listeden asıl listeye girmesi noktasındaki alt yapı çalışmaları, gerek alan yönetimi, gerek alan planının hazırlanması noktasında devam ediyor. Battalgazi’de, Kervansaray’da ve oradaki sokak düzenlemeleri ve tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasından dolayı yoğun bir turist akınını gördük. İç turizmin yanında, dış turizmi canlandırmak ve teşvik etmek noktasında da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu Turizm Bürosu’nun kurulması, içinde yabancı dil bilen elemanların görevlendirilmesi, rehberler vasıtasıyla Malatya’nın tarihinin, kültürünün tanıtılması, gezip görülecek yerlerin belirtilmesi ve bunlarla ilgili broşürlerin, el ilanlarının ve gerekli dökümantasyonların ilgililere verilmesi, hem Malatya’nın tanıtılması noktasında, hem de Malatya’da turizm akışının daha da hızlandırılması için, Malatya’ya artı bir katma değer kazandırılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, “Burada ki bu Turizm Bürosu’nun açılışı vesilesiyle hayırlı olsun dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kültür İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ekiplerine teşekkür etmek ediyorum. Çünkü hakikaten Malatya hem tarımı ile, hem hayvancılığı ile, hem sanayi sektörü ile çok önemli ve güçlü sesini çıkarırken, diğer taraftan da Kültürel ve Turizm değerlerinin iyi bir şekilde tanıtılması, marka değer oluşturulması ve hakikaten kadim medeniyetimizin tüm unsurlarının hem tanıtma, hem de gezip görme noktasında insanların buraya çekilmesi gerekiyor. Şüphesiz ilimize turist geliyor ama, hak ettiği noktada bir turist alamıyor. Dolayısıyla bizim yeni marka değerler oluşturmamız, tanıtım çalışmalarına çok daha fazla katkı sağlamamız, hem yerel yönetimler, hem de merkezi yönetimle birlikte daha iyi projelere imza atmamız ve turistler geldiğinde önderlik edecek, rehberlik edecek, tanıtımıyla, yabancı dil bilgisiyle, rehberlik etmesiyle, ciddi katkı sağlayacak noktalara ihtiyacımız var” diyerek, Malatya’da turizm sektörünün gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali Toprak’ın yaptığı konuşma sonrası Turizm Bürosu’nun açılışı yapıldı. Turizm Bürosu’nun açılışı sonrası ise, Gazi Parkı içerisinde Kayısı Çiçekleri Fotoğraf Sergisi’nin açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Bülten- malatyahaber.com