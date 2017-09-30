“Türkiye 10 Civarında Terör Örgütüyle Mücadele Ediyor”

Terörle etkin mücadelelerinin devam ettiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü olmak üzere dünyada 10 civarında terör örgütüyle tek başına mücadele ettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 6. Olağan Merkez İlçe Kongresine ve Şefaatli İlçe Kongresi’ne katıldı. Yozgat’ta katıldığı programda partilileri selamlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Kongrelerinin hayırlı olmasını dileyerek Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bozdağ’a Yozgat AK Parti Milletvekilleri de eşlik etti.

“Türkiye terörü yendi, yenmeye de devam edecektir”

Şefaatli’de yaptığı konuşmasında Türkiye’nin terörle etkin bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Bozdağ, “Bir yandan Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) bir yandan bölücü terör örgütü PKK, DHKP-C dahil Türkiye bugün 10 civarında terör örgütüyle dünyada tek başına mücadele eden yegane devlettir. Türkiye bu terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bu taşeron örgütlerle mücadele etmiyor. Bu örgütlerin yularını elinde tutan karanlık güçlerle de mücadele ediyor. Bu örgütlere silah veren lojistik destek veren ve onlara eğitim sağlayan her türlü kolayı ve imkanı veren güçlerle de mücadele ediyor. 15 Temmuz’da sadece darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröristleri millet alt etmedi. Aynı zamanda bu FETÖ köpeğini ve onun arkasında bulunanları da alt etti. Onları da yendi. Onları mağlup etti. O yüzden terörle mücadelemizde sadece bu teröristleri değil onların arkasındaki güçleri de Türkiye yendi. Bundan sonra da yenmeye devam edecektir” dedi.

“PKK Türkiye’de planlı eylem yapma kabiliyetini kaybetti”

Terörü bitirene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Bozdağ, “İnsansız hava araçlarımız ve SİHA’lar teröre en büyük darbeyi vurdu. Bölücü terör örgütü PKK bugün Türkiye toprakları üzerinde planlı eylem yapma kabiliyetini tamamen kaybetmiştir. Ve plansızca eylemler yapmak durumunda kalmıştır terör örgütüne bugüne kadar vurulan en ağır darbe bu. Girilmez yerlere girilmiş inler başına geçirilmiş. Mağaralar imha edilmişti. Binlerce terörist etkisiz hale getirilmiştir, binlercesi yakalanmıştır. Bitti mi bitmedi? Ama bitene kadar bu mücadele devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Teröristlerle karşılaştığımız zaman kimlik mi soracağız”

Bozdağ açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

“Şimdi çıkmışlar İHA’larla ilgili konuşuyorlar. CHP’nin bir milletvekili çıktı konuşuyor. Kılıçdaroğlu da çıktı ‘efendim onlar sivil miydi değil miydi? Onların kimliğine baktılar mı? Allah aşkına terörle güvenlik güçleri mücadele ederken teröristlerle karşılaştığı zaman kimlik kontrolü yapacağız. Sizin elinizde kandilden verilmiş terörist kimliğiniz var mı yok mu ona bakacak ona göre size muamele yapacağız’ böyle mi demeleri lazım. Dünyanın neresinde teröristlere kimlik soruluyor. Terör örgütlerinin kimliğine bakarak onlarla mücadele ediliyor. Var mı öyle bir yer. Bütün dünya DEAŞ terör örgütüyle mücadele ederken onlara kimlik mi soruyorlar. El Kaide terör örgütüne kimlik mi soruyorlar. Ama bakın Türkiye’de ana muhalefetin başı siz niye kimlik sormuyorsunuz diyor”

“Türkiye sivil vatandaşların zarar görmemesi için itina gösteriyor”

Bütün dünya ülkeleri terörle nasıl mücadele ediyorsa Türkiye’nin de öyle mücadele ettiğini açıklayan Bozdağ, “Savunma teknolojisinin bize sağladığı imkanları elbette kullanacağız. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye’nin teröristlerle ve terör örgütleriyle mücadelesinde sivil vatandaşların zarar görmemesi için büyük bir itina gösteriyor. Bu güne kadar sivil hiçbir vatandaşımıza bilerek ve isteyerek zarar verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecek. Ama terör örgütlerine de göz açtırılmayacaktır. Nerede olursa olsun onlara gidilecek, bulundukları yerde yok edilecekler” dedi.

Yozgat, iha