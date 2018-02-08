Türkiye 2’nciliğini Elde Ettiler

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, TESYEV ve TMPK’nın destekleriyle Antalya’da PSG Kremlin Otel’de gerçekleştirildi.

Türkiye Şampiyonasına, 1 ve 2. Bölge Şampiyonalarında derece elde eden spor kulüpleri ile Masa Tenisi Milli Takım Sporcuları katıldı.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Kulüp antrenörü Ali Karaca, “Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda kulübümüz Türkiye ikincisi oldu. Emeği geçen Ömer Tekin hocamıza, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve her zaman yanımızda olan ailelerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi