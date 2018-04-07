“Türkiye Artık Bezle Çaputla Uğraşmamalı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; “AK Parti ile beraber Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, kendi topunu, kendi silahını, kendi helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya hani diyorlar ‘Sümerbank niye kapandı, TEKEL niye kapandı’ halen onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmede, pamuğu ipliğe çevirmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Gedik Mahallesi Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “AK Parti ile beraber Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, kendi topunu, kendi silahını, kendi helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya hani diyorlar ‘Sümerbank niye kapandı, TEKEL niye kapantı’ halen onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmede, pamuğu ipliğe çevirmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye’nin devi, Dünya’nın devi. Türkiye devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı? Tank yapar hale gelmeli devlet olarak. Motor yapabilir hale gelmeli. Kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor. Ama bazı zihinler halen bu değişimi anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için bu ülkenin gerçek sanatçılarının, bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk Ordusunun yanında durmalarını, destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itam ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye ordusuna destek için gitmediler, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler.” diye konuştu.

Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde. Türkiye’de onun için hep diyoruz ki; iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var , muhalefet yapacaksan insanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz. İnsanların acılarıyla siyaset yapılmaz. Bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu Yaylalar marşıyla, türküsüyle yaptığı unutmuştur belki. Onun için o söylendi. Kahramanlık türküleri orada söylendi. Sanki bizler de oradaydık, Öznur hanım da (Öznur Çalık) oradaydı şahidiz. Orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Orada askerin her sabah yaptığı sporda kullandığı burada askerliğini yapan arkadaşlarımız var. O sporlara o türkülerle yapılıyordu. Biz askerliği öyle yaptık. Bunu bile eleştirme konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet, daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP’liler düşünsün. AK Partililer düşünmesin. Buradan CHP’lilere de sesleniyorum; kendilerini bir kez daha eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise gençlik merkezinin yapıldığı alanın, AKP iktidarı döneminden önce imkanların en kısıtlı olduğu bölge olduğunu hatırlattı. Çalık, Yeşilyurt Belediyesinin alanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediğini belirterek, çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

Çalık, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili değerlendirmede bulanarak; Türkiye genelinde 1 milyona yakın, Malatya’da ise 10 bin kişinin kadroya geçişine vesile olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardında gençlik merkezinin açılışı yapıldı. Bakan Tüfenkci ve Çalık, daha sonra gençlik merkezini inceleyerek çocuklarla sohbet etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten