“Türkiye Genelinde Öncü Olduk”

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından birliğin kuruluşunun 5. yılı nedeniyle değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür yardımcısı Ramazan Aytekin, Malatya’da mevcut koyun ve keçi varlığının 237 bin dolayında olduğunu belirterek bu rakamın 1980’lerdeki rakam olan 500 bine ulaştırmak gerektiğini ifade etti.

Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Akkoza Otel’de birliğin kuruluşunun 5.yılı dolayısıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin ve Müdürlük Şube Müdürleri, Tarsim Bölge Koordinatörü Sabri Akın, Veteriner Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkan Yardımcısı Osman Güde, Süt Üreticilerdi Birlik Başkanı Aziz Kurdoğlu, Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ergül Günaydın, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak ile Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve Birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik olarak 5 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri bazı çalışmaların yer aldığı slayt gösterisinden sonra yaptığı konuşmada, 2007 yılının son günlerinde kurulan birliğin bugün yaklaşık bin 600 üyesinin bulunduğunu belirterek, “ Önceliğimiz üyelerimize tüm destekleme ve projelerden en iyi şekilde faydalanmaları için çalışmalar yapmaktır. Nedir bu çalışmalar? Küpeleme, elektronik kayıt, bilgilendirme toplantıları, projeler, kredi sağlama, doğrudan gelir desteğinden faydalandırma, danışmanlık hizmeti, halk elinde ıslah projesi yürütmek ve bir çok konuda yetiştiriciye destek olmak… Bu hizmetler neticesinde üyelerimize bu güne kadar yaklaşık 10 Milyon TL civarında destek sağlanmıştır. Bu destekler için Devletimize, Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“Malatya ilimizde yaklaşık iki yüz elli bin civarında damızlık koyun keçi bulunup yüzde 95’e yakını kayıt altına alınmıştır.” diyen Akın konuşmasında daha sonra şunları belirtti:

“Birliğimiz kurulduğu günden bugüne birçok çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmalarımız anket, bilgilendirme, teşvik anlamında projeler ve programlar, paneller, konferanslar, yarışmalar, fuarlara katılımlar, geziler, stant açmak, danışmanlık hizmetleri, ilçe belde köy ve yayla toplantıları, eğitim çalışmaları ve birçok konuda yetiştirici ile birliğin ve birlikteliğin önemi her platformda vurgulanarak ortak akıl çalışmaları yapılmış olup, bu çalışmalar daha geniş kapsamlı artarak devam edecektir. Yine Birliğimiz; çobanlığın meslek olarak tanımlanması, özlük hakları için girişimlerde bulunulması, mera komisyonlarında koyun keçi yetiştirici birliklerinden birer temsilci bulunması yaylalarda sosyal ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi konularda da Türkiye geneli bazı çalışmalarda öncü olmuş ve olma yönünde daha kararlı adımlar atacaktır.”

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin’de konuşmasında sanayi kenti oylan Malatya’dan tarımında önemli bir yer tuttuğunu narenciye dışında tüm meyve sebzelerin yetiştirilebildiğini belirterek, “ Malatya’daki hayvan varlığımızın artırılmasına yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor. Son dönemlerde tarımı ve hayvancılığa önemli destekler sağlanmaktadır. Halen Malatya’da 210 bin konuş 37 bin keçi varlığımız mevcuttur. 15 bin ton süt elde edilmektedir. Mevcut küçükbaş hayvan varlığımızı 1980’li yıllarda var olan 500 bin sayısına çıkartmak hedefindeyiz.Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği önemli çalışmalar yapıyor. Çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.