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Malatya Haber -

“Türkiye Genelinde Öncü Olduk”

“Türkiye Genelinde Öncü Olduk”
  • 27.12.2015
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Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından birliğin kuruluşunun 5. yılı nedeniyle değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür yardımcısı Ramazan Aytekin, Malatya’da mevcut koyun ve keçi varlığının 237 bin dolayında olduğunu belirterek bu rakamın 1980’lerdeki rakam olan 500 bine ulaştırmak gerektiğini ifade etti.

Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Akkoza Otel’de birliğin kuruluşunun 5.yılı dolayısıyla  bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin ve Müdürlük Şube Müdürleri,  Tarsim  Bölge Koordinatörü Sabri Akın, Veteriner Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkan Yardımcısı Osman Güde, Süt Üreticilerdi Birlik Başkanı  Aziz Kurdoğlu, Sığır Yetiştiricileri  Birlik Başkanı  Ergül Günaydın, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak  ile Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve Birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik olarak 5 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri bazı çalışmaların yer aldığı slayt gösterisinden sonra yaptığı konuşmada, 2007 yılının son günlerinde  kurulan birliğin bugün  yaklaşık bin 600 üyesinin bulunduğunu belirterek, “ Önceliğimiz üyelerimize tüm destekleme ve projelerden  en iyi şekilde faydalanmaları için çalışmalar yapmaktır. Nedir bu çalışmalar?  Küpeleme, elektronik kayıt, bilgilendirme toplantıları, projeler, kredi sağlama, doğrudan gelir desteğinden faydalandırma, danışmanlık hizmeti, halk elinde ıslah projesi yürütmek ve  bir çok konuda yetiştiriciye destek olmak… Bu hizmetler neticesinde üyelerimize bu güne kadar yaklaşık  10 Milyon TL civarında destek sağlanmıştır.  Bu  destekler  için  Devletimize, Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“Malatya ilimizde yaklaşık iki yüz elli bin civarında damızlık koyun keçi bulunup  yüzde 95’e yakını kayıt altına alınmıştır.” diyen Akın konuşmasında daha sonra şunları belirtti:

“Birliğimiz kurulduğu günden bugüne birçok çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmalarımız  anket, bilgilendirme, teşvik anlamında projeler ve programlar,  paneller, konferanslar, yarışmalar, fuarlara katılımlar, geziler, stant açmak, danışmanlık hizmetleri, ilçe belde köy ve yayla toplantıları, eğitim çalışmaları ve birçok konuda yetiştirici ile birliğin ve birlikteliğin önemi her platformda vurgulanarak ortak akıl çalışmaları  yapılmış olup, bu çalışmalar daha geniş kapsamlı artarak  devam edecektir. Yine Birliğimiz; çobanlığın meslek olarak tanımlanması, özlük hakları için girişimlerde bulunulması,  mera komisyonlarında koyun keçi yetiştirici birliklerinden birer temsilci  bulunması yaylalarda sosyal ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi konularda da Türkiye geneli bazı çalışmalarda  öncü olmuş ve olma yönünde daha kararlı adımlar atacaktır.”

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin toplantısına katılan  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin’de konuşmasında sanayi kenti oylan Malatya’dan tarımında önemli bir yer tuttuğunu narenciye dışında tüm meyve sebzelerin yetiştirilebildiğini belirterek, “ Malatya’daki hayvan varlığımızın artırılmasına yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor. Son dönemlerde tarımı ve hayvancılığa önemli destekler sağlanmaktadır. Halen Malatya’da 210 bin konuş 37 bin keçi varlığımız mevcuttur. 15 bin ton süt elde edilmektedir. Mevcut küçükbaş hayvan varlığımızı  1980’li yıllarda var olan 500 bin sayısına çıkartmak hedefindeyiz.Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği  önemli çalışmalar yapıyor. Çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

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